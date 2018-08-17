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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обвал мосту в Генуї: уряд Італії розпочав розслідування проти компанії, що обслуговувала міст

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Уряд Італії розпочав розслідування проти компанії, що обслуговувала міст
Уряд Італії розпочав розслідування проти компанії, що обслуговувала міст / nv.ua

Поки у Генуї ховають жертв цієї трагедії, уряд Італії розпочав розслідування проти компанії "Автострада пер Італія", що обслуговувала міст.

Тепер компанія має 15 днів на те, щоб надати докази про сумлінне виконання своїх обов'язків щодо обслуговування конструкції.

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Варто додати, що міст у Генуї спроектував інженер Ріккардо Моранді. Експерти запевняють, що конструкція була приречена із самого початку, адже Моранді під час спорудження переправи експериментував і використовував більше бетону, ніж металевих конструкцій. До того ж, компанія яка потім обслуговувала міст, не зробила жодного належного ремонту.

Зазначимо, що в італійському місті Генуя 4-й день продовжуються пошукові роботи. Рятувальники не полишають надії знайти ще живих людей. За різними даними, під завалами можуть знаходитися від 10-ти до 20-ти осіб. На місці інциденту постійно працює техніка та пошукові собаки. Людей з будинків, які знаходяться поруч, евакуювали. Нашій співгромадянці Наталі Єліній, котру дістали з-під завалів, зробили операцію, її життю нічого не загрожує. 

Напередодні представники уряду Італії навідались до уцілілих в цій трагедії в лікарні.

На місці глави компанії, яка обслуговувала міст, я би прийшов сюди і пожертвував кілька сотень мільйонів євро жертвам цього інциденту,
– сказав віце-прем'єр-міністр Італії Маттео Сальвіні.

Нагадаємо, 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Рятувальники знайшли кілька автомобілів, розчавлених уламками мосту, із загиблими людьми всередині. Загалом внаслідок обвалу мосту загинуло щонайменше 35 людей.

Теги: Розслідування Обвал мосту в Генуї Новини політики
Джерело: 24 канал
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