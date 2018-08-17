Обвал моста в Генуе: Италия начала расследование против компании, которая обслуживала мост

Пока в Генуе хоронят жертв этой трагедии, правительство Италии начало расследование против компании "Автострада пер Италия", которая обслуживала мост.

Теперь компания имеет 15 дней на то, чтобы предоставить доказательства о добросовестном выполнении своих обязанностей по обслуживанию конструкции.

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Стоит добавить, что мост в Генуе спроектировал инженер Риккардо Моранди. Эксперты уверяют, что конструкция была обречена с самого начала, ведь Моранди во время сооружения переправы экспериментировал и использовал больше бетона, чем металлических конструкций. К тому же, компания которая обслуживала мост, не сделала ни одного надлежащего ремонта.

Отметим, что в итальянском городе Генуя 4-й день продолжаются поисковые работы. Спасатели не оставляют надежду найти еще живых людей. По разным данным, под завалами могут находиться от 10-ти до 20-ти человек. На месте инцидента постоянно работает техника и поисковые собаки. Людей из домов, которые находятся рядом, эвакуировали. Нашей согражданке Наталии Елиний, которую достали из-под завалов, сделали операцию, ее жизни ничего не угрожает.

Накануне представители правительства Италии посетили уцелевших в этой трагедии в больнице.

На месте главы компании, которая обслуживала мост, я бы пришел сюда и пожертвовал несколько сотен миллионов евро жертвам этого инцидента,

– сказал вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Спасатели нашли несколько автомобилей, раздавленных обломками моста, с погибшими людьми внутри. Всего в результате обрушения моста погибли по меньшей мере 35 человек.