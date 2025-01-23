Обыски по незаконному обороту оружия: полиция задержала нарушителей, изъяла патроны и не только
23 января по всей территории Украины полицейские провели обыски относительно нелегальной продажи и хранения оружия. Правоохранители уже проверили почти 700 граждан. и не только
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины. В дальнейшем правоохранители проведут экспертизы и начнут расследование в рамках уголовных производств.
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Сколько людей уже задержали за нарушения
В четверг сотрудники Нацполиции одновременно начали более 1000 обысков по делам нелегальной продажи и хранения оружия. Эта операция проводится, чтобы перекрыть каналы сбыта боеприпасов, оружия и взрывчатых веществ, которые не были оформлены, а также для изъятия таких опасных предметов.
По состоянию на 15:30 23 января полицейским удалось задержать 22 человека, которые нарушали правила хранения и продажи оружия. Организаторам и участникам нелегальных каналов сбыта грозит до семи лет тюрьмы.
Полицейские сообщили о подозрении уже 38 лицам в разных областях Украины. У них изъято тысячи патронов различного калибра, автоматы, гранаты, пулеметы и гранатометы.
Полиция проводит обыски для препятствования нелегальному сбыту оружия / Фото Национальной полиции Украины
Сообщается, что следственные действия и процесс изъятия оружия и боеприпасов продолжается.
Легализация оружия в Украине: что известно
- Законопроект о легализации огнестрельного оружия для гражданских Верховная Рада одобрила еще 23 февраля 2022 года. Его разрешили использовать ля самозащиты.
- В Украине действует Единый реестр оружия, где можно получить информацию о зарегистрированном оружии.
- Также гражданские, которые нашли или получили оружие и будут использовать его для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должны его задекларировать. В то же время Нацполиция будет изымать оружие и боеприпасы, если они фигурируют в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия.