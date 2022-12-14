Антиукраинская литература и не только: что СБУ нашла на территории Львовской епархии УПЦ МП

СБУ завершила проверку храмов УПЦ МП во Львовской области

На территории Львовской УПЦ (МП) нашли антиукраинскую литературу и документы о содействии мобилизации в РФ. Об этом сообщил начальник ЛОГА Максим Козицкий.

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