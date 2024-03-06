В Минобороны рассказали, как можно обжаловать заключение ВВК: пошаговая инструкция

Министерство обороны Украины опубликовало пошаговую инструкцию для военнослужащих, которые не согласны с выводами военно-врачебной комиссии. Эта последовательность состоит из трех шагов.

В Минобороны отметили, что если в постановлении ВВК степень тяжести ранения, по мнению военного, указано неправильно, то это можно обжаловать.

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Какой алгоритм действий

При обжаловании заключения комиссии последовательность действий для военнослужащего выглядит так:

написание обращения к командиру части по рассмотрению вопроса об изменении степени тяжести травмы; командир направляет бойца на врачебно-экспертную комиссию; врачебно-консультативная комиссия (ВКК) принимает решение.

В случае потери трудоспособности более чем на 60 дней любая травма считается тяжелой. Установление степени тяжести травм не относится к полномочиям штатных и внештатных ВВК.

В Киеве начинают проверку ВВК из-за жалоб

Министерство здравоохранения начинает проверку всех военно-врачебных комиссий в столице. Это связано с увеличением количества жалоб, которые Минздрав получает в последнее время.

Соответствующий указ подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко в понедельник, 4 марта. Министр объяснил, что большинство из этих жалоб касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить.

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