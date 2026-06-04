Враг пытается окружить Лиман и расширить наступление на другие города: обзор фронта и карты от ISW

Дальнобойные санкции эффективно действуют против российской экономики, которая обеспечивает военные нужды. Так, снабжение вражеской армии все больше ухудшается, и захватчики уже не имеют возможности продолжать наступательные действия.

Планы оккупантов постепенно сводятся на нет, однако противостояние на линии фронта продолжается. Об этом говорится в аналитическом отчёте Института изучения войны (ISW).

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Что известно о ситуации на основных направлениях линии соприкосновения?

Сумское направление

Российские войска продолжали локальные штуромовые действия к северу и северо-востоку от Сум, пытаясь создать буферную зону вдоль границы. В то же время подтвержденных продвижений оккупантов зафиксировано не было.

Харьковское направление

На севере Харьковской области российские подразделения продолжали ограниченные атаки, однако без изменений линии фронта.

По данным украинских военных, противник накапливает личный состав и технику вблизи Волчанска, готовясь к активизации боевых действий летом 2026 года. Сейчас россияне тестируют украинскую оборону и ищут слабые места.

Купянское направление

Российские войска предприняли попытку проникновения в районе Новоосинового на юго-восток от Купянска. Украинские силы обнаружили и нанесли удар по группе оккупантов.

Боровское направление

Оккупанты продолжали штурмовые действия, однако продвинуться не смогли. Украинские подразделения проводили контратаки к югу от Боровой.

Также Силы обороны нанесли удар по складу горюче-смазочных материалов у оккупированного Белолуцкого на Луганщине.

Лиманско-Славянское направление

Российские войска пытались продвинуться и расширить присутствие в районе Лимана. В то же время украинские силы провели ряд контратак и сохранили контроль над рядом населенных пунктов вокруг города.

Важно! Аналитики отмечают, что российское командование фактически повторяет неудачный сценарий 2022 года, пытаясь окружить Лиман и создать условия для наступления на Славянск и Краматорск.

Несмотря на усиление группировки, оккупанты не достигли поставленных целей и испытывают трудности из-за недостатка сил и украинского сопротивления.

Константиновское направление

Российские войска продолжали атаки в районе Константиновки и Дружковки, но без успеха. Украинские силы проводили контрнаступательные действия. Также сообщается о военных преступлениях со стороны России.

В частности, оккупанты атаковали гуманитарный эвакуационный автомобиль FPV-дроном и применили боеприпас с белым фосфором вблизи Константиновки.

Добропольское и Покровское направления

Противник продолжал локальные наступательные действия, однако продвинуться не смог.

Новопавловское и Александровское направления

Оккупанты осуществляли ограниченные атаки, однако украинские подразделения удержали позиции.

Гуляйпольское направление

Российские войска проводили диверсионно-разведывательные и инфильтрационные действия в районе Гуляйполя. Украинские силы выявляли и уничтожали такие группы.

Что происходит на линии соприкосновения: смотрите карты ISW

Ореховское направление

В Запорожской области противник также пытался проникать малыми группами в районе Степногорска, однако украинские военные нанесли удары по этим подразделениям.

Кроме того, Силы обороны продолжали наносить удары по логистическим объектам оккупантов. Среди пораженных целей – сухогруз в порту Бердянска и топливозаправщик у Приморска.

Херсонское направление

Российские войска продолжали атаки в районе Антоновского моста к востоку от Херсона, но без каких-либо территориальных достижений.

Крымское направление

Украинские силы продолжили серию ударов по военным объектам оккупантов в Крыму. В частности, была поражена радиотехническая навигационная система РБСН-4Н на аэродроме Саки вблизи Новофедоровки.

Какие объекты стали мишенями СОУ в России?

Под прицелом украинских бойцов накануне, 3 июня, оказалась Кронштадтская военно-морская база. Сообщалось о попаданиях по вражеским объектам. В частности, горел корвет "Бойкий".

Примечательным ударом стала и атака на нефтяной терминал в Санкт-Петербурге в день, когда в городе стартовал международный экономический форум.

Беспилотники ударили и по важному для военной машины страны-агрессора заводу "Прогресс" в Мичуринске. Попадания были и в Крыму и на других временно оккупированных территориях.