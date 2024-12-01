Оккупанты где-то прут, а где-то просачиваются: ISW сделали обзор ситуации на фронте

Аналитики ISW выложили новые карты фронта. Россияне движутся вперед на многих направлениях. Там, где враг не имеет устойчивых позиций, он просачивается сквозь украинскую оборону малыми группами.

Детали со ссылкой на ISW расскажет 24 Канал. Важно, что другие аналитики, Deep State, в своем анализе рассказали о повторном форсировании Оскола и создании второго российского плацдарма на Харьковщине.

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Что происходит на фронте сейчас

ISW назвали такие ключевые события:

Россияне наносят удары по ВСУ в лесистой местности к юго-востоку от Глубокого (к северу от Харькова). Аналитики считают: это свидетельство того, что Украина восстановила ранее утраченные позиции там.

Оккупанты продолжили наступательные операции вдоль линии Купянск – Сватово – Кременная.

Враг не создал устойчивых позиций на западном берегу канала Северский Донец – Донбасс в пределах Часового Яра, но российские силы проникают через украинские оборонительные линии небольшими группами.

На Покровском направлении захватчики недавно продвинулись вдоль трассы Е50 на северо-восток от Григорьевки (к югу от Покровска), захватили остатки Юрьевки (к юго-западу от Григорьевки) и продвинулись на запад от Пушкино (еще дальше на юго-запад от Юрьевки).

Еще оккупанты продвинулись на север и северо-запад от Курахово. В пределах самого города действует бывший 1-й армейский корпус "ДНР".

Одно из продвижений – к северо-западу от Трудового (к северо-западу от Угледара). Это произошло во время механизированной атаки силами взвода. На направлении Угледар – Великая Новоселка работают операторы беспилотников 14-й гвардейской бригады спецназа РФ.

Карта фронта на 1 декабря / Инфографика ISW

Но нельзя говорить, что оккупанты захватили украинские земли на всех направлениях.

Российские войска продолжили наступательные операции на границе Донецкой и Запорожской областей 30 ноября, но не продвинулись. Они продолжали штурмы на западе Запорожской области, в том числе к северу от Работино вблизи Новодаровки 30 ноября, но не достигли подтвержденного продвижения,

– говорится в заметке.

То же самое было и на левобережной части Херсонской области. В целом ISW подтвердили далеко не все продвижения, которыми хвастались захватчики.