Оккупанты активизировались на границе одной из областей Украины: обзор ситуации на фронте от ISW

Российские войска продолжают наступательные действия сразу по нескольким направлениям, однако в последнее время существенных прорывов зафиксировано не было. В то же время оккупанты всё чаще прибегают к использованию небольших диверсионно-штурмовых групп и локальным попыткам проникновения в украинскую оборону.

Соответствующие данные в ежедневном отчете приводят аналитики Института изучения войны.

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Что известно об основных изменениях на фронте?

В Сумской области противник активизировался вблизи государственной границы. Зафиксированы попытки проникновения российских подразделений в приграничные районы, что свидетельствует о намерениях врага создать так называемую буферную зону вдоль границы.

На Харьковском направлении россияне также проводили отдельные инфильтрационные рейды вблизи Казачьей Лопани и к северо-востоку от Харькова. Несмотря на заявления российских источников о продвижении, подтвержденных изменений линии фронта нет.

В районе Купянска и Боровой оккупационные войска продолжают атаки, однако украинские защитники сдерживают натиск. В то же время россияне усилили удары дронами по дорогам и гражданской инфраструктуре в прифронтовых районах Харьковской области.

На Лиманском направлении враг пытался проводить разведывательно-штурмовые действия и проникать в отдельные населенные пункты. В то же время украинские военные успешно выявляют такие группы и наносят им удары.

Несмотря на активную российскую информационную кампанию о якобы значительных успехах в районе Лимана, независимых подтверждений этих заявлений нет.

Сложной остается ситуация вблизи Константиновки. Российская сторона продолжает заявлять о продвижении в городе, однако украинское командование подчеркивает, что Силы обороны удерживают позиции, а количество российских военных внутри населенного пункта остается ограниченным.

Какова ситуация на основных направлениях фронта: смотрите карты ISW

На Покровском, Новопавловском и Добропольском направлениях продолжаются интенсивные боевые действия. Оккупанты пытаются оказать давление на украинскую оборону, однако подтвержденных значительных территориальных завоеваний у них нет.

В Запорожской области российские подразделения также не добились заметного продвижения. Напротив, украинские силы проводят контратаки вблизи Орехова и наносят удары по пунктам управления беспилотниками и другим военным объектам противника.

В то же время украинская армия продолжает систематически наносить удары по тыловой инфраструктуре противника. За последние дни под ударами оказались склады боеприпасов, командные пункты, места дислокации войск, логистические маршруты на оккупированных территориях Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Также был поражён танкер российского "теневого флота" в Чёрном море и мосты, используемые для снабжения оккупационных войск между Крымом и захваченными территориями.

Важно! Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что за последние месяцы ситуация на фронте стала более благоприятной для Украины. По его словам, наступление российских войск существенно замедлилось, а линия боевого соприкосновения стабилизировалась. Также он подчеркнул, что Россия ежемесячно теряет около 30–35 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.