Очень агрессивно набросились, – военный, которого избили в храме УПЦ МП, рассказал детали

Накануне всю страну потряс инцидент с избиением военного в храме УПЦ МП в Хмельницком. К счастью, сейчас защитник чувствует себя лучше.

Сейчас он проходит обследование, врачи оказывают квалифицированную помощь. Об этом 24 Каналу рассказал бывший военнослужащий Артур Ананьев.

Важно Избиение военного священниками УПЦ МП в Хмельницком: все, что известно о вопиющем инциденте

"Мне уже относительно нормально. Я думаю, скоро буду в строю и смогу присоединиться к борьбе против Московского патриархата", – отметил Ананьев.

Попов может готовить ФСБ

По словам военного, ранее церковь, в которой произошел инцидент, была очень пророссийской. Все началось с того, что он решил проверить, изменилось ли что-либо за год полномасштабной войны.

"Я пришел и понял, что ничего не изменилось. Решил выступить и обратиться к людям с запросом: "Сколько еще должно погибнуть людей, чтобы они перестали молиться Московскому патриархату?", – заметил Ананьев.

На это среагировал один из священников. Все зафиксировано на видео, опубликованном в сети.

Набросились очень агрессивно, начали бить ногами, душить и бить по лицу,

– рассказал бывший военный.

Однако там было еще несколько человек. Ананьев предполагает, что это члены этакого "православного братства" – идеологического боевого крыла, которое использовали на собрании сел, чтобы не давать людям переходить в ПЦУ. В частности, эта группа применяла и угрозы.

К слову, агрессивный священник УПЦ МП также производит впечатление профессионального бойца. Известно, что его хотят подать в розыск.

Эта структура ФСБ-шная. Возможно, их кто-то готовит,

– отмечает военный.

После скандального инцидента жители Хмельницкой области вышли на митинг. Главное требование общества – полное изгнание Московского патриархата из этого собора.

"Вчера (4 апреля) был инцидент, что другие попы пытались вывезти доказательства и ценности из другой церкви в Хмельницком. Люди пришли и пресекли это. Общество приняло решение о переходе в ПЦУ", – отметил Артур Ананьев.

Военного хотят привлечь к ответственности

По факту избиения открыто уголовное производство. Однако речь идет и о том, что защитник может быть привлечен к административной ответственности за то, что "скинул" Евангелие и совершил словесный конфликт.

В интернете уже появилось видео, московские попы не смогли оболгать меня в том, что я бросил Евангелие. Видно, что его бросил другой московский поп. Я вообще не касался книги руками, находился в двух метрах от нее,

– уверяет военный.

Ананьев сказал, что административная статья против него еще активна. Будет досудебное следствие. "У меня есть адвокаты. Я жду суда, чтобы прийти и отменить эту 173 статью", – сказал защитник.

Что касается работы полиции, продолжил он, то ее оценивать сложно. "Я понимаю, что они хотели уменьшить общественную напряженность в церкви. Но плохо, что они, не установив всех фактов, пошли на поводу у людей, обманутых российской идеологией. Они сказали, что я спровоцировал и бросил Евангелие", – утверждает Артур Ананьев.

Боевое идеологическое шапито

В своем фейсбуке военный опубликовал пост с довольно красноречивыми фотографиями. Так, в библиотеке собора нашли возмутительные пророссийские издания и другие материалы.

"Я думаю, что Служба Божья Украины должна принять в свои объятия ФСБ-шных попов и боевое идеологическое шапито, которое ездило в их интересах", – говорится в сообщении.

Доказательства, найденные в библиотеке собора УПЦ МП / фейсбук Артура Ананьева

И это лишь часть того, что нашли в храме. Военный убежден, что в дальнейшем СБУ будет заниматься уголовными производствами.

"Это открытый сепаратизм, о котором мы говорили и раньше. Мы выступали против этих священников, ведь это полностью пророссийская агентура", – подытожил бывший военнослужащий Артур Ананьев.

В соборе УПЦ МП избили военного: коротко