Зараз він проходить обстеження, лікарі надають кваліфіковану допомогу. Про це 24 Каналу розповів колишній військовослужбовець Артур Ананьєв.

Важливо Побиття військового священниками УПЦ МП у Хмельницькому: усе, що відомо про кричущий інцидент

"Мені вже відносно нормально. Я думаю, скоро буду в строю й зможу долучитися до боротьби проти Московського патріархату", – відзначив Ананьєв.

Попів може готувати ФСБ

За словами військового, раніше церква, в якій стався інцидент, була дуже проросійською. Все почалося з того, що він вирішив перевірити, чи змінилося щось за рік повномасштабної війни.

"Я прийшов і зрозумів, що нічого не змінилося. Вирішив виступити і звернутися до людей із запитом: "Скільки ще має загинути людей, щоб вони перестали молитися Московському патріархату?"", – зауважив Ананьєв.

На це зреагував один зі священників. Усе зафіксовано на відео, яке оприлюднили у мережі.

Накинулися дуже агресивно, почали бити ногами, душити й бити по обличчю,

– розповів колишній військовий.

Однак там було ще декілька людей. Ананьєв припускає, що це члени такого собі "православного братства" – ідеологічного бойового крила, яке використовували на зборах сіл, щоб не давати людям переходити в ПЦУ. Зокрема, ця група застосовувала й погрози.

До слова, агресивний священник УПЦ МП також справляє враження професійного бійця. Відомо, що його хочуть подати у розшук.

Ця структура ФСБ-шна. Можливо, їх хтось готує,

– зазначає військовий.

Після скандального інциденту мешканці Хмельниччини вийшли на мітинг. Головна вимога громади – повне вигнання Московського патріархату з цього собору.

"Вчора (4 квітня) був інцидент, що інші попи намагалися вивезти докази й цінності з іншої церкви у Хмельницькому. Люди прийшли й присікли це. Громада ухвалила рішення про перехід в ПЦУ", – відзначив Артур Ананьєв.

Військового хочуть притягнути до відповідальності

За фактом побиття відкрито кримінальне провадження. Однак йдеться і про те, що захисник може бути притягнутий до адміністративної відповідальності за те, що "скинув" Євангеліє та вчинив словесний конфлікт.

В інтернеті вже з'явилося відео, московські попи не змогли оббрехати мене в тому, що я кинув Євангеліє. Видно, що її кинув інший московський піп. Я взагалі не торкався книги руками, перебував за понад два метри від неї,

– запевняє військовий.

Ананьєв сказав, що адміністративна стаття проти нього ще активна. Буде досудове слідство. "В мене є адвокати. Я чекаю на суд, щоб прийти й скасувати цю 173 статтю", – сказав захисник.

Що ж до роботи поліції, продовжив він, її оцінювати складно. "Я розумію, що вони хотіли зменшити громадську напруженість у церкві. Але погано, що вони, не встановивши усіх фактів, пішли на поводу в людей, які обдурені російською ідеологією. Вони сказали, що я спровокував і кинув Євангеліє", – стверджує Артур Ананьєв.

Бойове ідеологічне шапіто

У своєму фейсбуці військовий опублікував допис із доволі красномовними світлинами. Так, у бібліотеці собору знайшли обурливі проросійські видання та інші матеріали.

"Я думаю що Служба Божа України повинна прийняти у свої обійми ФСБ-шних попів і бойове ідеологічне шапіто, яке їздило у їхніх інтересах", – йдеться у повідомленні.

Докази, які були знайдені у бібліотеці собору УПЦ МП / фейсбук Артура Ананьєва

І це лише частина того, що знайшли у храмі. Військовий переконаний, що надалі СБУ займатиметься кримінальними провадженнями.

"Це відкритий сепаратизм, про який ми говорили і раніше. Ми виступали проти цих священників, адже це повністю проросійська агентура", – підсумував колишній військовослужбовець Артур Ананьєв.

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