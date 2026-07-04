Это видно без особых усилий: аналитики показали спутниковые снимки длинных очередей у АЗС в Крыму

Целенаправленные удары Сил обороны по логистическим артериям оккупантов и важным для экономики объектам противника привели к ощутимому дефициту топлива в Крыму и на других временно оккупированных территориях.

Сложная ситуация с бензином в России видна даже из космоса. OSINT-аналитики показали спутниковые снимки очередей у АЗС.

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Какие очереди возникли в Крыму за бензином?

Аналитики отметили, что эти очереди удалось найти без особых усилий, "методом проб и ошибок". Они утверждают, что это является дополнительным свидетельством их большого количества.

Так, удалось установить и примерную протяженность очередей на различных АЗС в Крыму, а также в Мелитополе:

200 метров, Севастополь, СНП АЗС №2;

500 метров, Севастополь, АЗК "Таврида";

200 метров, Севастополь, АЗС ТЭС;

550 метров, Мелитополь, "Параллель".

Очереди на автозаправках: смотрите спутниковые снимки

Кстати, буквально 4 июля в Крыму фиксировались новые поражения вражеских объектов. Речь идет, в частности, о паромном терминале и аэродроме в Джанкое. Сообщается об ударе по подстанции "Трактово". Также обнаружено возгорание на Новотроицкой ветроэлектростанции.

В течение 1 – 2 июля украинские Силы беспилотных систем нанесли серию ударов по энергетической и топливной инфраструктуре российских оккупационных сил на временно оккупированных территориях.

По словам командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди, за 48 часов дроны поразили 12 электроподстанций и одну газораспределительную станцию, преимущественно в Крыму, а также в Луганской, Донецкой и Запорожской областях.

Дефицит топлива коснулся и российских регионов. В частности, на днях в Забайкальском крае зафиксировали многокилометровую очередь на заправке "Роснефти" – примерно 600 – 800 автомобилей.