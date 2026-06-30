Очередной удар по космическому центру "Дубна": Зеленский показал кадры работы украинских дронов
Во вторник, 30 июня, украинские дроны нанесли удар по Московской области России. Там под прицелом оказался центр космической связи "Дубна".
Об этом сообщил Владимир Зеленский.
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Что известно об атаке на "Дубну"?
Президент отметил результативность действия так называемых дальнобойных санкций. Украинские дроны во второй раз достигли центра космической связи "Дубна" в Московском регионе.
Важно! Это особый объект спутниковой связи, используемый в частности для разведки и координации активности оккупационного контингента России в Украине. От нашей государственной границы до этого объекта – более 500 километров.
Атака на космический центр "Дубна": смотрите видео, распространенное Зеленским
Глава государства также напомнил, что ранее Силы обороны Украины уже поражали четыре подобных российских центра – как в Московской, так и во Владимирской областях.
Таким образом, последовательно реализуется план так называемых дальнобойных санкций, направленный на усложнение возможностей государства-агрессора вести боевые действия против Украины и удерживать оккупированные территории.
Готовятся ответные действия и в отношении других подобных объектов врага,
– сообщил Зеленский.
Заметим, что беспокойно ночью и утром 30 июня было также в Егорьевске Московии и в Новороссийске Краснодарского края. К слову, под ударом мог оказаться морской порт.
Кроме того, спутниковые снимки свидетельствовали и о том, что в Славянске-на-Кубане вторые сутки продолжался пожар на НПЗ после украинского удара 28 июня.
Стратегически важны для Украины и удары по территории оккупированного Крыма. Аннексия Крымского полуострова, по оценкам, все больше создает для России серьезные проблемы.
Как отмечает Bloomberg, украинские атаки, в том числе с применением БпЛА, становятся более масштабными и наносят значительный ущерб инфраструктуре противника, погружая Крым в экономический кризис. Речь идет, в частности, о дефиците горючего.
В то же время Владимир Путин почти не комментирует ситуацию как во временно оккупированном Крыму, так и внутри страны.