Мощный удар: военные-одесситы ответили оккупантам за "шахидную" ночь

Ночью 4 апреля российские террористы атаковали Юг Украины, в том числе Одесщину, дронами-камикадзе. Наши защитники не заставили долго ждать и нанесли врагу ответные удары.

Напомним, что ночью враг нанес удар по одному из предприятий Одесщины. К счастью, обошлось без пострадавших.

Важно Россияне атаковали Одесщину "Шахидами": силы ПВО сообщают о сбитии

ВСУ ответили россиянам на ночную атаку дронами

Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук обнародовал видео, на котором можно увидеть, как одесситы в рядах одного из подразделений ВСУ ответили террористам на "шахидную" ночь. Они нанесли мощный удар по месторасположению врага.

Работают подчиненные Сокола. Слава нации,

– отметил Братчук.

Наши воины ответили на атаку дронами Одесщины: смотрите видео

Юг Украины атаковали дронами-камикадзе: все, что известно

4 апреля в 01:13 в Одессе прогремел мощный взрыв – сначала в регионе не было воздушной тревоги.

Начальник Одесского РВА Юрий Крук сообщил, что российские захватчики нанесли удары по Одессе и Одесскому району дронами-камикадзе.

Крук добавил, что нашим подразделениям ПВО удалось сбить воздушные цели.

Позже в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали Одесскую область с южного направления ударными беспилотниками иранского производства – пусков было до 17. Осуществляли их с района восточного побережья Азовского моря.

В Одесской области дрон попал по одному из предприятий и это повлекло за собой пожар. Спасатели до утра ликвидировали огонь, и им это удалось. Жертв нет.

Сергей Братчук отметил, что из 17 беспилотников 14 уничтожены Силами противовоздушной обороны: 13 – в небе Одесщины, 1 – над Николаевщиной.

Ранее 27 марта россияне запустили иранские дроны с северного и юго-восточного направлений. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сообщал, что запуски осуществлялись из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.