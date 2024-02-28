"Шахеды" атаковали Одессу: обломки дронов вызвали пожар

Российская армия вечером 27 февраля обстреляла Юг Украины "Шахедами". В результате вражеской атаки пострадала Одесса.

В городе в результате атаки "Шахедами" возник пожар. На месте уже отработали спасательные службы.

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В Одессе возник пожар после атаки "Шахедами"

В Силах обороны Юга Украины отметили, что ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга.

Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БПЛА типа "Шахед",

– отметили военные.

В то же время падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

"Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали", – отметили в Силах обороны.

Напоследок военные пообещали предоставить более подробную информацию о количестве сбитых российско-иранских дронов-камикадзе в утренней сводке.

Россия запускала по Югу Украины “Шахеды”

Воздушная тревога прозвучала в южных областях нашего государства около 21 часа 27 минут. Тогда военные предупреждали о движении вражеских беспилотников в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.

Впоследствии карта тревог Украины начала "краснеть" и сирены прозвучали в нескольких южных и центральных областях. Далее в Силах обороны Юга Украины отметили, что идет боевая работа в Одесской области.

Около 22 часов 30 минут в сети отмечали, что в Одессе "шумно". Олег Кипер, глава Одесской ОГА, в 22:30 в телеграм-канале призвал жителей города находиться в укрытиях до объявления отбоя воздушной тревоги.

По словам очевидцев, взрывы в Одессе раздавались "канонадой". Кроме того, одесситы слышали "один длинный протяжный звук", который ранее в городе до сих пор не раздавался.

Воздушные силы сообщили, что беспилотные летательные аппараты типа "Шахед" изменили курс на Одессу. Военные призвали граждан находиться в укрытиях. Уже через полчаса Воздушные силы объявили об отбое угрозы с неба российско-иранских дронов-камикадзе типа "Шахед".