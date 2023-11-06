Одесский художественный музей после ракетного удара: щемящие кадры

6 ноября 2023, 09:36
Читати новину українською

Вечером 5 ноября Россия цинично атаковала Одесскую область ракетами и ударными БПЛА "Шахед". В результате обстрелов потерпел разрушения Одесский национальный художественный музей.

В сети показали, как выглядит музей после ракетной атаки. На официальной странице также сообщили, что возобновят работу приблизительно через  неделю, передает 24 Канал.

К теме Били ракетами и "Шахедами": в ВСУ рассказали о ночной атаке, попадании в Одессе и уничтоженных дронах

Музей атаковали в канун дня рождения

Одесский музей 6 ноября должен был отмечать 124 года. По этому случаю в нем организовали выставку, но россияне циничным ударом разрушили все планы. В настоящее время музей временно прекратил работу. По предварительным данным, он заработает примерно через 7 дней.

Одесский художественный закрыт. Переносим все события и упраздняем Free Entrance Day, как мы планировали. Об обновлениях будем сообщать в наших социальных сетях,
– сообщили в музее.


Одесский музей временно будет не работать / Скриншот

Администрация музея в сети поблагодарила пользователей, которые, несмотря ни на что, поздравили с днем рождения и выразили поддержку после ракетного удара.

"Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым", – сообщили в музее.

Также в сети показали музей изнутри после ракетной атаки. На опубликованных фотографиях можно увидеть масштаб разрушений – выбитые окна, обваленный потолок и засыпанные обломками лестницы.

В музее сообщили, что в результате удара пострадали выставки:

  • Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица;
  • Бориса Айзенберга "Цветы за отвалами";
  • работы Александра Грехова;
  • Стаса Жалобнюка "Black Sea";
  • Владимира Семкива "Радость";
  • Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска";
  • Kinder Album "Большие луга, обильные травы".

Музей после ракетной атаки / Фото Одесский национальный художественный музей

В Одесской ОВА добавили, что большую часть коллекции музея эвакуировали заранее. Другую часть произведений искусства хранят в хранилище. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что в результате атаки полотна и картины не пострадали.

Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия,
– сообщил Олег Кипер.

Последствия ракетного удара по художественному музею / Фото Одесская ОВА

 

Враг массированно атаковал Одесскую область

  • Вечером 5 ноября российские военные атаковали Одесскую область ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками типа "Шахед". Тревога в области продолжалась 2 часа – с 20:56 до 22:56. Уже через несколько минут в Одессе раздались мощные взрывы.
  • В результате ракетного удара был поврежден Одесский национальный художественный музей, что в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. В ОВА также сообщили, что было попадание ракет в центр города и по уже неиспользовавшемуся промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов.
  • В результате атаки по Одессе ранения разной степени тяжести получили 8 человек. Трое пострадавших получили помощь на месте, пятеро – госпитализированы. Их состояние оценивают как стабильное.

Автор: Анжеліка Байбак