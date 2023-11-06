Одесский художественный музей после ракетного удара: щемящие кадры
Вечером 5 ноября Россия цинично атаковала Одесскую область ракетами и ударными БПЛА "Шахед". В результате обстрелов потерпел разрушения Одесский национальный художественный музей.
В сети показали, как выглядит музей после ракетной атаки. На официальной странице также сообщили, что возобновят работу приблизительно через неделю, передает 24 Канал.
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Музей атаковали в канун дня рождения
Одесский музей 6 ноября должен был отмечать 124 года. По этому случаю в нем организовали выставку, но россияне циничным ударом разрушили все планы. В настоящее время музей временно прекратил работу. По предварительным данным, он заработает примерно через 7 дней.
Одесский художественный закрыт. Переносим все события и упраздняем Free Entrance Day, как мы планировали. Об обновлениях будем сообщать в наших социальных сетях,
– сообщили в музее.
Одесский музей временно будет не работать / Скриншот
Администрация музея в сети поблагодарила пользователей, которые, несмотря ни на что, поздравили с днем рождения и выразили поддержку после ракетного удара.
"Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым", – сообщили в музее.
Также в сети показали музей изнутри после ракетной атаки. На опубликованных фотографиях можно увидеть масштаб разрушений – выбитые окна, обваленный потолок и засыпанные обломками лестницы.
В музее сообщили, что в результате удара пострадали выставки:
- Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица;
- Бориса Айзенберга "Цветы за отвалами";
- работы Александра Грехова;
- Стаса Жалобнюка "Black Sea";
- Владимира Семкива "Радость";
- Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска";
- Kinder Album "Большие луга, обильные травы".
Музей после ракетной атаки / Фото Одесский национальный художественный музей
В Одесской ОВА добавили, что большую часть коллекции музея эвакуировали заранее. Другую часть произведений искусства хранят в хранилище. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что в результате атаки полотна и картины не пострадали.
Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия,
– сообщил Олег Кипер.
Последствия ракетного удара по художественному музею / Фото Одесская ОВА
Враг массированно атаковал Одесскую область
- Вечером 5 ноября российские военные атаковали Одесскую область ракетами разных типов, а также ударными беспилотниками типа "Шахед". Тревога в области продолжалась 2 часа – с 20:56 до 22:56. Уже через несколько минут в Одессе раздались мощные взрывы.
- В результате ракетного удара был поврежден Одесский национальный художественный музей, что в исторической части города – зоне всемирного наследия ЮНЕСКО. В ОВА также сообщили, что было попадание ракет в центр города и по уже неиспользовавшемуся промышленному зданию. Взрывной волной повреждены несколько многоэтажных жилых домов.
- В результате атаки по Одессе ранения разной степени тяжести получили 8 человек. Трое пострадавших получили помощь на месте, пятеро – госпитализированы. Их состояние оценивают как стабильное.