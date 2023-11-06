Одесский художественный музей после ракетного удара: щемящие кадры

Вечером 5 ноября Россия цинично атаковала Одесскую область ракетами и ударными БПЛА "Шахед". В результате обстрелов потерпел разрушения Одесский национальный художественный музей.

В сети показали, как выглядит музей после ракетной атаки. На официальной странице также сообщили, что возобновят работу приблизительно через неделю, передает 24 Канал.

К теме Били ракетами и "Шахедами": в ВСУ рассказали о ночной атаке, попадании в Одессе и уничтоженных дронах

Музей атаковали в канун дня рождения

Одесский музей 6 ноября должен был отмечать 124 года. По этому случаю в нем организовали выставку, но россияне циничным ударом разрушили все планы. В настоящее время музей временно прекратил работу. По предварительным данным, он заработает примерно через 7 дней.

Одесский художественный закрыт. Переносим все события и упраздняем Free Entrance Day, как мы планировали. Об обновлениях будем сообщать в наших социальных сетях,

– сообщили в музее.



Одесский музей временно будет не работать / Скриншот

Администрация музея в сети поблагодарила пользователей, которые, несмотря ни на что, поздравили с днем рождения и выразили поддержку после ракетного удара.

"Мы очень рады, что нет пострадавших и такой сплоченности сообщества, и завтра приходить в музей нет необходимости, ведь идет процесс оценки повреждений, фиксация последствий поражения и следственные действия, все должно оставаться нетронутым", – сообщили в музее.

Также в сети показали музей изнутри после ракетной атаки. На опубликованных фотографиях можно увидеть масштаб разрушений – выбитые окна, обваленный потолок и засыпанные обломками лестницы.

В музее сообщили, что в результате удара пострадали выставки:

Маргит и Романа Сельских "Солнце заката / Sol occidens" из коллекции Эдуарда Дымшица;

Бориса Айзенберга "Цветы за отвалами";

работы Александра Грехова;

Стаса Жалобнюка "Black Sea";

Владимира Семкива "Радость";

Альбины Ялозы "Алтарь небесного войска";

Kinder Album "Большие луга, обильные травы".

Музей после ракетной атаки / Фото Одесский национальный художественный музей

В Одесской ОВА добавили, что большую часть коллекции музея эвакуировали заранее. Другую часть произведений искусства хранят в хранилище. Глава Одесской ОВА подчеркнул, что в результате атаки полотна и картины не пострадали.

Полотна и картины нынешних выставок не пострадали. В настоящее время на территории музея работает Комиссия по обследованию объектов культурного наследия,

– сообщил Олег Кипер.

Последствия ракетного удара по художественному музею / Фото Одесская ОВА

Враг массированно атаковал Одесскую область