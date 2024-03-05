В Одессе попрощались с супругами военными и их детьми, которые погибли во время вражеской атаки
В Одессе во вторник, 5 марта, попрощались с Татьяной и Олегом Кравец, которые вместе с тремя детьми погибли во время дроновой атаки 2 марта. Проститься с жертвами российского террора пришли сотни людей.
В ночь на 2 марта Россия атаковала многоэтажный дом в Одессе. Среди погибших были супруги военные, их 2 дочери и сын.
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Прощание с жертвами российского террора
Сегодня в Одессе попрощались с Татьяной и Олегом Кравец, а также тремя их детьми. Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.
В Одессе попрощались с семьей Кравец / Фото Одесский городской совет
Семья погибла в результате российской дроновой атаки на жилую многоэтажку 2 марта.
Семья погибла в результате атаки врага по многоэтажке в Одессе / Фото Одесский городской совет
Проститься с супругами пришли сотни людей. Родители с тремя детьми, по данным горсовета, будут похоронены в селе Мариново Березовского района Одесской области.
В Одессе сотня людей пришла попрощаться с жертвами российского террора / Фото Одесский городской совет
Прощание с супругами / Фото Одесский городской совет
Сегодня в Одессе попрощались с Татьяной и Олегом Кравец, которые вместе с детьми – 7-месячной Елизаветой, 9-летним Сергеем и 8-летней Златой – стали жертвами российской дроновой атаки на город 2 марта. Проститься с супругами пришли сотни одесситов,
– указано в сообщении.
К слову, Олег Кравец, ранее занимал должность заместителя командира 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады. Его жена Татьяна также служила в этой же бригаде, последнее время она находилась в декретном отпуске после рождения дочери. К сожалению, армия агрессора забрала жизнь у этой семьи.
Российская атака на Одессу 2 марта: основное
- В ночь на 2 марта российские войска коварно атаковали Одессу дронами-камикадзе. Один из беспилотников попал в многоэтажку.
- Российский террор, к сожалению, унес жизни 12 человек. Известно, что уже установили всех 12 человек погибших в результате атаки "Шахедом".
- Недавно Юрий Игнат, представитель Воздушных сил ВСУ, недавно объяснил, что "Шахеды" бывают разных размеров и их боевая часть тоже отличается. По его словам, в ту ночь российские войска ударили по жилому зданию не маленьким БПЛА, а достаточно большим дроном.