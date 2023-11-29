"Засветил" работу ПВО: в Одессе задержан мужчина, который помогал российским спецслужбам

В ночь на 5 ноября Россия совершила массированную атаку дронами на Одессу. Один из местных опубликовал в сети кадры, на которых была задокументирована работа украинской противовоздушной обороны. СБУ задержала мужчину.

Мужчина задокументировал на камеру мобильного телефона работу украинского ПВО. Позже он разместил снятые медиафайлы на своей странице в соцсети.

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СБУ задержала злоумышленника

В описании под опубликованным видео фигурант указал точное время и место съемки. Буквально через несколько минут отснятый материал попал в рекомендации значительной части пользователей соцсети, среди которых были представители российских спецслужб.

Эту информацию оккупанты могли использовать при корректировке повторных ударов по городу с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа "Шахед".

Сотрудники Службы безопасности установили личность и его местонахождение. Мужчину задержали.

По данным следствия, злоумышленником оказался 35-летний одессит, ранее отбывавший наказание за кражу и ограбление. Во время обысков в его помещении обнаружили мобильный телефон, который он использовал для незаконной съемки и распространения видео о боевой работе Сил обороны,

– говорится в сообщении.

Следователи СБУ, на основании собранных доказательств, выдвинули подозрение задержанному по статье о распространении информации о перемещении, движении или расположении ВСУ, или других военных формирований.

Служба безопасности задержала злоумышленника / Фото СБУ

На сегодняшний день решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения – пребывание под стражей. В то же время идет досудебное расследование для установления всех деталей. Как сообщает СБУ, злоумышленнику грозит 8 лет тюрьмы.

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