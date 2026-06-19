Вспыхнули бензовозы, есть жертва: Россия атаковала стоянку грузовиков на юге Одесской области

19 июня вражеские войска атаковали гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области. На стоянке грузового транспорта вспыхнул пожар.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Враг атаковал юг Одесской области

В результате российского удара на стоянке загорелись бензовозы и газовоз. Они были пустыми.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать пожар

К сожалению, циничный удар России унес жизнь одного человека. Еще четверо получили ранения, один из них был госпитализирован.

В настоящее время, как сообщает Кипер, на месте попадания экстренные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Также продолжается фиксация очередного военного преступления России против мирного населения.

Враг атаковал бензовозы: смотрите фото ОВА

Кстати, в тот же день враг атаковал гражданские суда в акватории Чёрного моря, когда те выходили из портов Одесской области. В результате удара один член экипажа судна под флагом Панамы погиб, ещё двое получили ранения, один из них находится в тяжёлом состоянии. Также ранения получили трое членов экипажа судна под флагом Сент-Китс и Невис.