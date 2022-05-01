Одесская ПВО работает очень хорошо, счет по самолетам 7:0, – пресс-секретарь ОВА Братчук

1 мая 2022 , 03:12
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Представитель Одесской ОВА рассказал, что силы противовоздушной обороны Одесщины работают очень хорошо. В частности, они уничтожают вражеские самолеты.

Известно, что оккупанты открывают огонь по Одессе из Крыма. Об этом сообщил представитель военной администрации Сергей Братчук вечером 30 апреля в эфире канала "Рада".

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Одесская ПВО очень хорошо уничтожает самолеты врага

Одесская ПВО работает очень хорошо. У нас счет по самолетам вражеским 7:0 в пользу Одессы,
– рассказал Сергей Братчук.

Добавил, что оккупанты стреляли из временно оккупированного Крыма береговым ракетным комплексом "Бастион", а именно ракетами типа "Оникс". Этими ракетами Россия обстреливала Сирию.

Спикер вспомнил, что 30 апреля вечером после 18 часов в Одессе раздались взрывы, разрушившие взлетную полосу. К сожалению, она ремонту уже не подлежит, там продолжалась спасательная операция.

Обратите внимание! Людей призывали не гулять по побережью Одессы. Ведь пляжи в Одесской области заминированы. Находиться там строго запрещено.

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Автор: Діана Квасневська