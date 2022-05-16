В Одесской области оккупанты ударили по базе отдыха: пострадали 3 человека, среди них – ребенок

Утром 16 мая российские военные нанесли ракетные удары по Одесской области. Известно, об атаке базы отдыха, в результате чего пострадали три человека, среди которых – ребенок.

Российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область. В оперативном командовании "Юг" сообщают об ударе по базе отдыха.

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Пострадали три человека, среди которых – ребенок

Известно, что Одесскую область российские военные атаковали ракетами, используя самолеты стратегической авиации. На месте попадания ракет уже работают спасатели, а также следственно-оперативная группа.

В ОК "Юг" подчеркнули, что оккупанты не прекращают атаки по поврежденному мосту через Днестровский лиман. Взамен они попадают не столько в нерабочую переправу, сколько в мирных жителей.

Уже известно о том, что в результате вражеского удара травмированы двое взрослых. Маленький ребенок, к сожалению, тяжело ранен. Это вся информация, которую сообщили.

В Одесской области сначала прозвучала тревога, а потом услышали взрывы

Около 08:40 в Одесской области прозвучала воздушная тревога. Всего через полчаса появилась информация о том, что местные жители слышали взрывы.

Тогда Суспільне, ссылаясь на местную власть, сообщило о взрывах, а также дыме, который виден в Белгород-Днестровском районе области. Тогда не сообщили детали. Так что никто не знал до конца, это результаты работы ПВО или очередной "прилет" от оккупантов.

Российские военные регулярно атакуют Одесскую область

Несколько дней назад Одесскую область оккупанты атаковали ракетами. 11 мая глава ОВА Максим Марченко подчеркнул, что под вражеский удар попал один из районов Одесской области. Тогда обошлось без разрушений, а также жертв.

Глава Одесской ОВА подчеркнул, что российские военные пытаются уничтожить инфраструктуру. Они делают все возможное, чтобы ее невозможно было использовать.

Какая сейчас ситуация в Одесской области: коротко

Пиротехникам на побережье Одесской области удалось уничтожить две вражеские мины. Их выбросило на берег из моря.

Наши же защитники установили противопехотные мины на пляжах Южненской общины. Так что их использовать для прогулок категорически запрещено. Более того, ранее там появились еще и противотанковые мины. Все это меры, которые помогут уберечь прибрежную полосу от вражеского наступления.

Удары по Одессе пресс-секретарь главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук назвал банальной местью. Впоследствии он добавил, что сейчас оккупанты используют старые ракеты. Так что они могут попасть куда угодно.

10 мая оккупанты в очередной раз атаковали с помощью крылатой ракеты мост через Днестровский лиман. В тот момент это был четвертый удар по нему.

В День победы российские военные нанесли массированный удар по области. Тогда по ней было выпущено 7 вражеских ракет. В результате погиб один человек, а еще несколько получили ранения.

Накануне прозвучали взрывы во Львовской области

Оккупанты постоянно атакуют Одесскую область. Поэтому местные власти призывают жителей не игнорировать сигналы о воздушной тревоге. Как только прозвучит сирена – отправляйтесь немедленно в укрытие.

15 мая российские военные выпустили ракеты по Львовской области. Как отметил глава ОВА Максим Козицкий, это произошло в промежутке между 04:30 и 05:10. Ударили оккупанты по одному из военных объектов.

Позже он уточнил, что говорится сразу о шести ракетах. Четыре из них попали в военный объект в Яворовском районе, полностью разрушив его. Остальное удалось уничтожить силами подразделений Воздушного командования "Запад". Отметим, что вражеские снаряды были выпущены, вероятно, из подводных кораблей, расположенных в акватории Черного моря.

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