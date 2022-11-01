Один удар стоил миллионов их пенсий, – Зеленский о массированной атаке россиян

Российские военные 31 октября нанесли массированный ракетный удар по Украине, который стоил Кремлю несколько миллионов долларов. Россия тратит безумные деньги на террор Украины вместо того, чтобы заботиться о своем населении.

Об этом во время обращения к украинцам сказал президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал. Глава государства отметил, что россияне "не учитывают расходы на энерготеррор".

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Сколько денег Россия тратит на ракетные удары

Президент сказал, что ракетный удар, нанесенный Россией 31 октября, стоил в эквиваленте более 2 миллионов 300 тысяч средних российских пенсий.

Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте более 2 миллионов 300 тысяч средних пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 миллионов 300 тысяч российских пенсионеров…,

– сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что российское руководство вместо того, чтобы преодолевать бедность в своей стране, тратит все, "чтобы не признавать, какую историческую ошибку они совершили этой своей войной против Украины".

При этом Зеленский сказал, что россияне на поле боя безнадежны, что уже "доказали украинские воины".

"Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не сбудется. Уверен, мы и это пройдем", – резюмировал глава государства.

Россия снова массированно атаковала Украину

В понедельник, 31 октября, Россия в очередной раз нанесла массированный ракетный удар по Украине. В течение 3 часов оккупанты выпустили 50 ракет по Украине. В ВСУ сообщили, что силы ПВО сбили сразу 44 ракеты врага.

Целью оккупантов снова стали объекты критической инфраструктуры. Зеленский сообщил, что в результате терроризма со стороны России серьезно повреждено около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины.

Оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву, в результате чего в столице возникли перебои со светом. Также россияне попали по объектам инфраструктуры Запорожья, Днепра, Черкасщины и Кировоградщины.

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что энергетики уже использовали запас оборудования, который находился на складах для того, чтобы восстанавливать энергосистему.

Помочь Украине восстановить энергосистему решили в Европейском Союзе. В ЕС уже готовы передать Украине более 25 миллионов евро финансовой помощи.

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