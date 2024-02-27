Один боец ВСУ героически отразил атаку 10 оккупантов: видео удивительного боя

Война с российским агрессором породила много героев. Один из таких служит в 8 батальоне 10-й отдельной горной штурмовой бригады "Эдельвейс". Он самостоятельно сумел выстоять против 10 оккупантов.

Защитники поделились со СМИ видео, на котором слышно, как вопит российский командир, тщетно пытаясь давать указания своим солдатам, как “справиться” с одним – одиношеньким украинским “титаном”.

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Котигорошко отдыхает

Как рассказали военные из "Эдельвейса" удивительный бой 1 против 10 произошел в декабре 2023 года на Востоке в разгар российских наступлений на разных направлениях, в частности Авдеевском.

Тогда их побратим сумел в окопном бою сдержать самостоятельно десять оккупантов, которые наступали. На видео четко видно, что украинец находится один на позиции. Он упорно и бесстрашно забрасывает врага гранатами и обстреливает из автомата. Россияне в свою очередь настолько растеряны, что ничего не могут сделать несмотря на значительное преимущество в количестве. От страха они не только не смогли взять в кольцо одного противника, но и даже приблизиться к нему.

Известно, что украинскому воину удалось сдержать врага, пока на помощь ему не прибыли дроны и не забросали захватчиков боеприпасами, так что от них и мокрого места не осталось.

В "Эдельвейсе" рассказали, что их герой вышел из боя "живой и здоровый".

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Россияне бились в истерике

Между тем настоящая истерика случилась в радиоэфире с российским командиром. Очевидно, оккупант был ошарашен. Причем ошарашен по двум причинам – с тупости собственных подчиненных и с невероятной стойкости украинского воина.

Сначала он советовал своим солдатам окружить украинца с разных сторон. "Кто-то должен его дострелять", – говорил россиянин своим, еще не осознавая, насколько тяжелую задачу поставил перед своими подчиненными. Он советует им как можно скорее забросать украинца гранатами и использовать его укрытие для защиты от дронов.

"Один сдерживает вас десятерых! Один человек!", – вопит шокированный командир, пока на захватчиков уже начали сбрасывать боекомплекты украинские "птички".

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