ОДКБ официально подтвердила ввод войск в Казахстан: задание уже выполняют

В Организации Договора о коллективной безопасности подтвердили, что "окажут помощь" Казахстану, то есть отправят туда свои силы. Важно, что, в частности, говорится о российских военных.

В Секретариате ОДКБ заявили, что действительно получили обращение о помощи от Казахстана.

К теме Россия уже готовится отправить военных в Казахстан, но "не для наведения порядка"

Совет безопасности ОДКБ решил направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Пока на ограниченный период времени. Говорят, что цель такого шага – стабилизация и нормализация ситуации в стране.

Что такое ОДКБ?

Это Организация Договора о коллективной безопасности. Ее еще называют Ташкентским договором. В состав ОДКБ входят Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Что этому предшествовало

На фоне обострения противостояния митингующих и силовиков президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что считает целесообразным введение войск ОДКБ в страну.

В России моментально заявили, что обязаны отреагировать. Сказали, что отправят свои войска в Казахстан.

Впоследствии премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ОДКБ готова ввести войска в Казахстан.

Протесты в Казахстане: главное

Протесты набрали обороты с 5 января. Митингующие требовали обновления власти. По всей территории Казахстана даже был введен режим чрезвычайной ситуации.

Утром 6 января военные начали проводить антитеррористическую операцию на улицах Алматы.

Сначала зачистки сопровождались интенсивными перестрелками между военными и протестующими. Затем заявили о десятках жертв.

Из России уже вылетели 2 военно-транспортных борта – Ан-124 и Ил-76. Они направляются в Центральный военный округ в рамках "миротворческой миссии".

Кроме того, в Казахстане приостановили работу все финансовые организации.

К теме – Слышны выстрелы и взрывы: протесты в Казахстане набрали новые обороты: