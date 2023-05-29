Одна из ракет долетела и до Львовской области, – Козицкий о ночной атаке

В ночь на 29 мая враг вновь атаковал Украину дронами и ракетами. Одна из вражеских ракет долетела до Львовщины.

Детали рассказал глава Львовской ОВА Максим Козицкий. По его словам, защитникам из воздушного командования "Запад" удалось сбить ракету над Золочевским районом.

Смотрите также Ракеты могут не долетать до границы Украины: в Воздушных силах рассказали, что для этого нужно

Последствия падения обломков

Он добавил, что обломки упали на деревянное хозяйственное здание. Оно, а также трактор, который был рядом, сгорели. Пострадавших, к счастью, нет. На месте падения обломков возникла воронка.

Спасибо нашей противовоздушной обороне, которая в очередной раз отбросила большую беду от Львовской области. Спасибо всем службам, которые оперативно прибыли и работали на месте,

– отметил он.

В других районах Львовской области эта ночь была спокойной.

В ГСЧС отметили, что в результате вражеских обстрелов во Львовской области возник пожар в хозяйственном здании в Золочевском районе. Информация об этом поступила в 03:28. В 04:09 пожарные локализовали пожар и в 04:35 ликвидировали.

Огонь уничтожил хозяйственное здание и повредил кабину трактора. Пожарных удалось предотвратить от уничтожения огнем 2 хозяйственных зданий и жилого дома. К ликвидации пожара привлекали 9 спасателей и 2 единицы спецтехники,

– добавили в ГСЧС.



Яма от обломков / Фото ГСЧС



Пожар на Львовщине в результате обстрела / Фото ГСЧС

Что известно о ракетной атаке 29 мая

В ночь на 29 мая в большинстве областей Украины звучала воздушная тревога. В воздухе находились 9 ракетоносителей Ту-95МС, который может нести на себе почти два десятка ракет Х-101.

Какая ситуация в регионах

Киевская область. Комбинированный удар по столице – ракетами и БПЛА. Уничтожены более 40 целей. Из-за падения обломков есть разрушение.

Комбинированный удар по столице – ракетами и БПЛА. Уничтожены более 40 целей. Из-за падения обломков есть разрушение. Одесская область. Один Shahed-131/136 сбит над регионом. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар (уже ликвидирован).

Один Shahed-131/136 сбит над регионом. В результате попадания в портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар (уже ликвидирован). Николаевская область. Над областью уничтожены три дрона-камикадзе.

Ту-95 является стратегическим советским бомбардировщиком-ракетоносцем. Его разрабатывали в период холодной войны для доставки ядерного оружия на большие расстояния. Боевой радиус действия – 6500 километров, дальность полета – 13 тысяч километров.

Добавим, что средства нашей ПВО обнаружили и уничтожили вокруг Киева и в самой столице более 40 воздушных целей – это суммарно и дроны и крылатые ракеты.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что Россия атаковала военные объекты и объекты критической инфраструктуры Украины. Враг выпустил по Украине до 40 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Кроме того, наше государство атаковали иранскими дронами Shahed-136/131. Наши военные уничтожили над Украиной в небе 67 вражеских воздушных целей.