Запад простым щелчком пальцев может обеспечить победу Украины

Почти 3 года на глазах всего "цивилизованного мира" Украина, истекая кровью, самостоятельно героически защищает гедонистический Запад от нашествия варваров 21 века, которые хотят этот Запад уничтожить. Все эти 3 года внутри администрации США и западного политикума продолжается дискуссия на тему, что является целью Запада в российско-украинской войне – победа Украины или непоражение Украины.

Наиболее распространенным в этой дискуссии становится уже даже не тезис, а постоянное заклинание: "Самое главное для нас – предотвратить эскалацию конфликта, ни в коем случае не допустить перерастания его в региональную войну".

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Это жалкое блеянье продолжается, когда смертельные враги Запада – тиранические режимы России, Ирана, КНДР и стоящего за ними, Китая, – давно уже развязали против него мировую войну (кстати, с личной санкции генсека ООН). Как вдохновился в последние дни военный преступник Владимир Путин, который только что получил доступ к практически неограниченному мобилизационному зомби-ресурсу блоковских азиатов с раскосыми и жадными глазами, готовых "жечь города и жарить мясо белых братьев".

Корейская эскалация Путина – это inflection point во время четвертой мировой войны (что напоминает китайскую эскалацию Сталина во время третьей мировой в октябре 1950-го). Реакция на нее Запада, Свободного Мира (если за этими громкими словами еще что-то стоит) определит и конец войны, и ход истории 21 века.

Но сначала несколько замечаний относительно характера российско-украинской войны. Структура этой войны – динамическая суперпозиция двух разных войн. Первая – это классическая война на истощение вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения сторон, в которой Россия теоретически имеет преимущество из-за своего большего мобилизационного потенциала и традиционно меньшей в российском обществе ценности человеческой жизни. А теперь еще подключился корейский фактор.

Но российская военная машина имеет ареал крайней уязвимости – это Крымский полуостров. Бой за него и есть, как сказал бы Карл фон Клаузевиц, психологический центр притяжения всей российско-украинской войны. В этом втором компоненте войны Украина уже продемонстрировала свое очевидное преимущество. Не имея ни флота, ни современной авиации, Украина выбросила из Севастополя Черноморский флот России и ежедневно уничтожает военные объекты России на всей территории полуострова.

Сценарий победы Украины прозрачен и логичен

Запад отказывается от самой нелепой красной линии, наложенной им на себя, – требования, чтобы современные западные самолеты, предоставляемые Украине, пилотировались исключительно пилотами с украинскими паспортами.

Во-первых, это губительное самоограничение уже затянуло на 2 года ход разрушительной для Украины войны.

Во-вторых, если продолжать ему тупо следовать, мы в лучшем случае получим 30 – 40 разрозненных самолетов, которые не станут game changer в этой битве.

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Для решающего перелома нужны полторы сотни и не просто индивидуальных самолетов, а слаженные подразделения не обязательно американских F-16, но возможно и французских Mirages, британских Typhoons, шведских Gripens. Тогда под угрозой неизбежного дистанционного уничтожения окажется вся российская военная группировка, а не только флот покинет Крым.

Украинский флаг над Севастополем будет означать катастрофическое поражение России и политическую, как минимум, смерть кремлевского упыря.

Этот План победы поддерживают Франция и Великобритания, двухпартийное большинство в Конгрессе США, который уже идет, и который изберут 5 ноября. Но на него не готов президент Джо Байден: "Лишь бы не было войны!". Камала Харрис ежедневно теряет шансы дистанцироваться от Байдена в украинском вопросе (хотя бы требовать отменить ограничения на удары вглубь России) и завоевать тем самым голоса значительного кластера проукраинских республиканцев, которые колеблются. Ничего хорошего не сулят Украине и интенции, которые озвучивают Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс.

Ночь на 26 октября над Ираном показала, что ордынская система ПВО на поколение войн уступает современной западной авиации. Запад щелчком пальцев может обеспечить победу Украины, экзистенциально необходимую ему самому. Но он заставляет Украину пролить еще реки крови ради этой общей победы. К сожалению, на этом героическом пути могут просто закончиться украинцы.

6 ноября, когда прояснится ситуация в США, коллективный Запад и прежде всего американская администрация должны принять стратегическое решение.

Или Украина получает авиационную армаду и освобождает Крым;

либо Украине придется соглашаться на предложение Китая и Бразилии о прекращении огня на линии соприкосновения сторон и начале переговоров с Россией. Потому что без авиации в классической войне на истощение положение Украины будет только ухудшаться.

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Приглашение в НАТО будет гарантировать мир

Ключевое слово в этой формуле – "переговоры". Хорошо известно о чем хочет говорить Путин – уничтожение украинской государственности и превращение территориальной структуры со столицей в Киеве (который ему не удалось взять ни за 7, ни за 1007 дней) на российский протекторат. Достижение этой цели, по замыслу военного преступника, является ключевым пунктом соглашения, что гарантирует полную беззащитность Украины перед новым витком агрессии Московии – "Украина отказывается на все времена от вступления в НАТО".

По всем другим вопросам, в частности территориальных, Путин, как он на днях заявил, готов к серьезным компромиссам. Действительно, для этого человека не так уж и важно, какая именно украинская область будет принадлежать непосредственно Московии, а какая – подчиненному ей протекторату.

Вот почему Украине и Западу, соглашаясь на инициативу Китая и Бразилии, необходимо еще до начала любых переговоров юридически и фактически отвергнуть путинскую хотелку.

Лучший способ это сделать – НАТО немедленно направляет Украине официальное приглашение в блок. Это важнейший процедурный шаг, через который проходит каждый аппликант, после которого процесс вступления становится практически необратимым.

Относительно уровня подготовленности Украины к вступлению в НАТО, то Украина – единственное в мире государство за всю 75-летнюю историю НАТО, которое уже несколько лет выполняет за НАТО именно ту функцию, ради которой НАТО и было создано, – истребление азиопской орды, которая рвется в цивилизованную Европу.

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Но, скажете вы, Путин при таком повороте событий откажется от инициативы Китая и Бразилии. Никакие временные территориальные приобретения не смягчат его фундаментального поражения: Украина (пусть пока не в 100% составе) навсегда уходит на Запад – в НАТО и ЕС. Царь автоматически становится для российского Z-быдла ненастоящим.

Хорошо, откажется, а что он сделает? Привезет несколько десятков тысяч полусумасшедших корейцев и пойдет во главе их "жечь города и мясо белых братьев жарить"?

Думаю, что в этом случае "белые братья" в Белом Доме не будут ждать буквальной реализации блоковского пророчества и решатся наконец на отправку в Украину экипажей западных летчиков-"добровольцев".

Байден еще может принять самое важное решение за всю карьеру

На недавнем саммите G4 в Берлине обсуждался подобный круг вопросов. Источник утверждает, что во время встречи выяснилось, что 25 из 32 стран НАТО выступают и за немедленное официальное приглашение Украины в НАТО, и за отправку западных пилотов. Решающим "против" был голос США. В ходе оживленной дискуссии США смягчили свою позицию. Их представитель дал понять, что в случае победы Харрис он согласится с натовским большинством по обоим вопросам.

Почему же только в случае победы Харрис, господин нынешний президент? В случае победы Трампа вы тем более остаетесь в течение двух месяцев полновластным хозяином Белого дома. И на вас остается огромная историческая ответственность принять необратимые решения по победе над империей абсолютно зла, которые обязывают следующего президента. Более того, вы будете иметь возможность законодательно закрепить эти решения голосованием нового состава Конгресса, который соберется 9 января и в котором сохранится устойчивое двухпартийное проукраинское и произраильское большинство.

И уверяю вас, в будущих википедиях страница Joseph Robinette Biden Jr. будет на 90% посвящена двум последним месяцам вашей длительной политической карьеры.