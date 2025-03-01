Одно из судов перевозило кукурузу и сою: Кулеба рассказал о последствиях атаки по порту в Одессе
Во время атаки по порту в Одессе 1 марта пострадало 2 гражданских судна. Одно из них перевозило кукурузу и сою на экспорт.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Алексея Кулебу.
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Алексей Кулеба рассказал, что сегодня вечером Россия ударила баллистической ракетой по Одесскому порту. В результате атаки пострадали двое гражданских работников – им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В результате удара, по данным министра повреждены два гражданских судна:
- "SUPER SARKAS", которое ходит под флагом Сьерра-Леоне. Оно транспортировало более 21 тысячи тонн кукурузы и сои на экспорт.
- Контейнеровоз "MSC LEVANTE F" под панамским флагом, принадлежащий ведущей европейской компании.
Это суда с абсолютно гражданскими грузами. Также пострадали и другие объекты портовой инфраструктуры,
– написал глава Мининфраструктуры.
Алексей Кулеба подчеркнул, что в целом, это уже 29-е гражданское судно, получившее повреждения в результате российских атак.
В то же время министр подчеркнул, что, несмотря на обстрелы, украинский морской продовольственный коридор продолжает функционировать. С момента его открытия обработано 106 миллионов тонн грузов, из которых почти 70 миллионов тонн – зерно.
"Это около 4 тысяч судов, доставивших продукцию в страны Африки, Азии и Европы", – резюмировал Кулеба.
К слову, в Одессе вечером 1 марта слышали взрывы после объявления воздушной тревоги. Мониторинговые каналы писали, что по городу могли ударить одной баллистической ракетой "Искандер-М".