Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских воинов, – Малюк

Глава СБУ рассказал, что одного священника Украинской православной церкви московского патриархата обменяли почти 30 украинских военнослужащих. Кроме того, СБУ открыла дела против более 60 отцов УПЦ МП.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что наши суды вынесли 7 приговоров священникам московского патриархата. По его словам, контрразведывательные мероприятия в УПЦ МП СБУ начала еще в 2022 году.

Смотрите также : Изгнание бесов: почему Украина должна закрыть портал в ад, который открыли попы УПЦ МП

Что рассказал глава СБУ о священниках УПЦ МП

Василий Малюк рассказал, что по обмену Украина передала двух священников УПЦ МП.

И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих,

– заявил Василий Малюк.

Он не назвал имени этого священника, однако пояснил, что в результате контрразведывательных мер СБУ:

возбудили уголовные дела в отношении 61 священнослужителя;

суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага;

прекратили гражданство Украины 19 священников УПЦ МП.

Глава Службы безопасности Украины пояснил, что ранее уже говорил – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, однако и не освобождает от уголовной ответственности.

"И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", – заявил глава СБУ.

Суд продлил меру пресечения Паше "Мерседесу"