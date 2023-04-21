Одного священника УПЦ МП обменяли на 28 украинских воинов, – Малюк
Глава СБУ рассказал, что одного священника Украинской православной церкви московского патриархата обменяли почти 30 украинских военнослужащих. Кроме того, СБУ открыла дела против более 60 отцов УПЦ МП.
Глава СБУ Василий Малюк рассказал, что наши суды вынесли 7 приговоров священникам московского патриархата. По его словам, контрразведывательные мероприятия в УПЦ МП СБУ начала еще в 2022 году.
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Что рассказал глава СБУ о священниках УПЦ МП
Василий Малюк рассказал, что по обмену Украина передала двух священников УПЦ МП.
И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – так, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих,
– заявил Василий Малюк.
Он не назвал имени этого священника, однако пояснил, что в результате контрразведывательных мер СБУ:
- возбудили уголовные дела в отношении 61 священнослужителя;
- суды уже вынесли 7 приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага;
- прекратили гражданство Украины 19 священников УПЦ МП.
Глава Службы безопасности Украины пояснил, что ранее уже говорил – наличие рясы и кадила не является отягчающим обстоятельством, однако и не освобождает от уголовной ответственности.
"И никаких индульгенций не дает. Работаем исключительно в рамках закона, несмотря на церковный сан", – заявил глава СБУ.
Суд продлил меру пресечения Паше "Мерседесу"
- 21 апреля апелляционный суд Киева рассмотрел апелляцию митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя). Его адвокаты потребовали отменить меру пресечения. Также они хотели, чтобы с Паши "Мерседеса" сняли браслет, потому что он якобы "вредит здоровью".
- Однако суд решил оставить бывшего главу Киево-Печерской Лавры под домашним арестом до 30 мая.
- Стоит отметить, что Павел Лебедь во время ареста живет в роскошном доме на 580 квадратов и цинично жалуется, что якобы не может зарядить электронный браслет, потому что "нет света".
- О подозрении Паше "Мерседесу" сообщили 1 апреля 2023 года. В частности, за разжигание религиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.
- Также Служба безопасности Украины обнародовала перехваченные разговоры, во время которых Паша "Мерседес" говорит, что "все в Москву уже передали", Украина "провоцирует" Россию, на Западе нашего государства "нет украинцев" и призывает молиться за Кирилла и "никого не слушать". Кроме того, когда Россия захватила Херсон, то митрополит УПЦ МП говорил, что якобы люди там "довольны".