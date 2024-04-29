Официальные украинские боты, помогавшие в борьбе с российской агрессией, возобновили работу

Украинские официальные боты, помогающие в борьбе с российской агрессией, возобновили работу. Речь идет о ботах Главного управления разведки и Службы безопасности, а также о ботах Минцифры "єВорог".

Информация об их блокировке появилась вечером 28 апреля. Все заблокированные телеграм-боты были связаны с передачей информации о передвижении вражеских сил или касались координации с движением сопротивления на оккупированных территориях.

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Телеграм-боты возобновили работу

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности сообщили, что официальные украинские телеграм-боты, что помогали в борьбе с российской агрессией, возобновили работу. Так, ресурсы ГУР МО, СБУ, а также официальный бот "єВорог" возобновили работу.

Однако следует помнить, что враг– коварный. Россияне в сети создают десятки псевдоботов, ботов-двойников, через которые может распространять дезинформацию или собирать личные данные. Поэтому нужно пользоваться только официальными телеграм-ботами:

"еВорог" (официальный бот Минцифры @evorog_bot);

Stop Russian War (официальный бот СБУ @stop_russian_war_bot);

Главный бот разведки (официальный телеграм-бот ГУР МО @gur_official_bot).