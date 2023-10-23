"Предал и оскорбил память героев": офис Орбана в Будапеште облили красной краской

Депутаты оппозиционной венгерской фракции "Моментум" облили алой краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Они заявляют, что тот оскорбил память героев революции улыбками Путину.

Депутаты вспомнили, как Орбан за несколько дней до годовщины улыбался и жал руку Путину. Он поговорил с российским президентом в Пекине – Орбан заявил, что заинтересован в поддержке отношений.

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Протест против политики Орбана

В понедельник, 23 сентября, четверо депутатов оппозиционной парламентской фракции "Моментум" красной краской забор возле офиса премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Политическая сила заявила, что причиной этого является предательство и пренебрежение героев подавленной советскими войсками революции 1956 со стороны главы правительства.

В этот день в Венгрии отмечают годовщину этого события. Политики возмущены, что за несколько дней до этой даты у Орбана была встреча с Путиным, на которой всячески угождал российскому президенту.

Он бросил им вызов, улыбаясь с Путиным за несколько дней до 23 октября. С военным преступником, вписавшим в российские учебники, что в 1956 году была фашистская революция, и по чьему приказу русские солдаты снова убивают венгерских военных из Закарпатья,

– объясняют парламентарии.

В конце политсила подчеркнула, что они борются за справедливую систему, в которой борьба венгерского народа за свободу не может быть забыта. Они стремятся проводить гуманную политику и никого не оставлять в беде.

Перед офисом Орбана земля залита красной краской / Momentum

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