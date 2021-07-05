Офис Тихановской получил в Литве дипломатический статус: что это меняет

Офис Тихановской получил дипломатический статус в Литве. Светлана Тихановская заявила, что у белорусского народа теперь есть официальное представительство в странах Евросоюза.

О соответствующем статусе офиса Тихановской на брифинге со Светланой Тихановской 5 июля заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Офис Тихановской получил дипломатический статус

"Сегодня (5 июля – 24 канал) министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис на брифинге со Светланой Тихановской заявил о признании ее Офиса официальным представительством белорусской демократии", – говорится в сообщении.

Лидерка белорусской оппозиции написала, что таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима.

Это первая страна Евросоюза, которая сделала этот шаг, и уже ведется работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах,

– рассказала Тихановская.

Она также поблагодарила Литву за поддержку, которую она и весь белорусский народ получили за эти месяцы. Наконец политик отметила, что "Беларусь – это не Лукашенко, а белорусский народ. И теперь это признано официально".

Кстати, Чехия также готовится к открытию официального представительства белорусской оппозиции в Праге.

Светлана Тихановская: последние новости

Кандидат в президенты и жена белорусского оппозиционера и политзаключенного Сергея Тихановского находится в Литве.

10 июня она выступила в Комитете Сената США по международным отношениям в онлайн-формате. Тихановская призвала США ввести санкции против окружения Александра Лукашенко, а также "Беларуськалия" и Мозырского НПЗ.

Также предложила обсудить кризис в Беларуси на саммитах "Большой семерки" и НАТО.

21 июня США ввели санкции против Беларуси.

21 июня оппозиционер назвала журналиста Романа Протасевича "трофеем" режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Таким образом она отреагировала на так называемое "интервью" Протасевича государственному телевидению Беларуси.