В огне погибли 8 детей: страшный пожар произошел в США в Филадельфии

В Филадельфии в США пожар унес жизни не менее 12 человек. Среди погибших, предварительно, 8 детей.

Огонь поднялся в трехэтажном доме. В общей сложности там проживают более 20 человек, поэтому жертв может быть больше.

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Жуткий пожар произошел в Филадельфии: много жертв

Пожар в одном из многоквартирных домов в американской Филадельфии начался примерно в 6:40 по местному времени. Огонь распространился предварительно из квартиры на 2 этаже.

На преодоление пожара спасателям не понадобилось много времени – меньше часа.

пожара спасателям не понадобилось много времени – меньше часа. Однако его последствия оказались просто жуткими – в огне погибли по меньшей мере 4 взрослых и 8 детей.

Идет расследование причин пожара. Власти говорят, что количество жертв может быть больше – в доме проживали 26 человек (в основном – арендаторы социального жилья), и не всех еще нашли.

Страшный пожар унес жизни 8 детей: видео FOX 5

в AP написали , что этот пожар – самый страшный по результатам в городе минимум за сотню лет. Спасатели же заметили, что в доме не работал ни один из дымовых сигнализаторов.

Пожары даже зимой не являются редким явлением:

Так что это следует знать: что делать, если вы оказались в очаге пожара