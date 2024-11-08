В Украине гражданским разрешили применять огнестрельное оружие во время войны: какие нюансы

Кабинет Министров разрешил украинцам во время военного положения применять оружие, которое они нашли. Однако его нужно зарегистрировать.

В период военного положения гражданские могут пользоваться огнестрельным оружием для сдерживания вооруженной агрессии, передает 24 Канал со ссылкой на постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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При каких условиях можно использовать оружие

По словам Тараса Мельничука, Кабинет Министров внес изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время участия в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии России и других государств против Украины в период военного положения.

Предусмотрено право гражданских лиц во время участия в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины в военное время на применение огнестрельного оружия, которое было найдено и задекларировано,

– говорит Мельничук.

Что делать, когда нашли огнестрельное оружие

Гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части или боеприпасы к нему, должно сообщить Национальную полицию Украины по телефонному номеру экстренной службы 102 или по единому телефонному номеру 112.

В течение 24 часов лицо должно передать их в органы Национальной полиции любым удобным способом для дальнейшей сдачи или декларирования. В противном случае указать на их местонахождение для дальнейшего изъятия.

Ранее Верховная Рада приняла закон о декларировании огнестрельного оружия гражданскими. Он будет действовать во время военного положения и 90 дней после его окончания.