В центре Киева 10 мая ограничат движение: в КГГА назвали причину

В Киеве в субботу, 10 мая, в центре города ограничат движение. Это связано с приездом иностранной делегации и проведением памятных мероприятий в столице.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

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Что известно об ограничении движения в центре Киева

В КГВА отметили, что в субботу, 10 мая, в связи с пребыванием в Киеве иностранных делегаций и проведением торжественных и памятных мероприятий будут введены временные ограничения движения на отдельных центральных улицах города.

Конкретное время и локации будут определяться с учетом протоколов безопасности,

– говорится в сообщении.

В военной администрации попросили киевлян и гостей города относиться с пониманием и учесть предостережения при планировании дня.

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К слову, ранее на Крещатике временно ограничивали движение транспорта с 15 по 19 апреля. Тогда специалисты Киевавтодора проводили ремонт дорожного покрытия на улице.