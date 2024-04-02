Мужчины, имевшие "ограниченную пригодность" должны пройти повторный медосмотр: в какой срок

Владимир Зеленский 2 апреля подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" военнообязанный в Украине. Теперь мужчины, имевшие этот статус, должны пройти повторный медицинский осмотр.

В частности, военнообязанных будут признавать только как "годных" или "непригодных" к службе в армии. Ведь теперь в Украине официально нет статуса "ограниченно годный".

К теме Мобилизация в Украине: какие специалисты необходимы армии в апреле 2024 года

"Ограниченно годные" должны пройти повторный медосмотр

Согласно законопроекту о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который подписал президент Украины, устанавливается обязанность для граждан нашего государства, признанных ограниченно годными к военной службе, в течение девяти месяцев со дня вступления в силу этого закона пройти повторный медицинский осмотр.

Это нужно для того, чтобы определить пригодность к военной службе. Это правило также касается тех граждан Украины, которые были признаны ограниченно годными до вступления в силу закона.

В этом же законе прописаны нормы по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

Как рассказал народный депутат Украины от партии "Голос" Ярослав Железняк, этот законопроект был значительно доработан в Верховной Раде.

Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста

В этот же день Владимир Зеленский подписал еще несколько законов, которые касаются мобилизации в Украине. В частности, президент поставил подпись под законопроектом, который уменьшает мобилизационный возраст с 27 до 25 лет.

Авторы закона убеждены, что это поможет быстрее пополнить мобилизационные резервы Украины. Между тем призывниками на срочную службу будут мужчины в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, президент подписал закон об электронном кабинете военнообязанного. Эта инициатива поможет сократить количество визитов граждан в территориальные центры комплектации. В частности, реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных и переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат.