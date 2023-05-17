Мобилизация в Украине: где служат ограниченно пригодные мужчины в военное время

В Украине могут даже мобилизовать ограниченно пригодных лиц во время военного положения. Однако есть определенные ограничения.

Кстати, ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. 24 Канал подробнее расскажет, где служат ограниченно пригодные мужчины в военное время.

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Где служат ограниченно пригодные лица в военное время

Ограниченно пригодные украинцы не могут служить в:

высокомобильных десантных войсках,

плавсклады,

морской пехоты,

спецсооружениях.

Поэтому такие лица могут привлекать к службе:

в частях,

подразделениях обеспечения,

военных комиссариатах,

учебных заведениях.

Отметим, что также ограниченно пригодные лица могут быть переосмотрены госпитальными ВЛК с целью медицинской и социальной реабилитации. Однако процедура проводится не ранее чем через 3 года после принятия постановления об ограниченной пригодности к военной службе.

Как теперь будут работать ВЛК в Украине

Военно-врачебную комиссию в Украине теперь можно пройти: