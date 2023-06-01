Закрытое укрытие во время тревоги: в полиции рассказали, был ли охранник пьяным

В ночь на 1 июня русские террористы цинично обстреляли Киев. В результате падения обломков погибли 3 человека, которые пытались попасть в закрытое укрытие.

Охранника поликлиники Деснянского района столицы доставили в полицию. В полиции отмечали, что у мужчины визуальные признаки алкогольного опьянения.

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Действительно ли охранник был пьян

Руководитель Деснянской окружной прокуратуры Киева Антон Ефимов отметил, что правоохранители проверили информацию о нетрезвом охраннике.

По его словам, медицинское освидетельствование охранника показало, что он был трезв.

Напомним, что Ярослав, женщина которого погибла в результате падения обломков, рассказал, что укрытие в поликлинике №3 было закрыто. Вместо этого представители поликлиники уверяют, что бомбоубежище было открыто.

В КГГА сообщили, что после ужасной трагедии вблизи укрытия приняли важное решение – укрытия больше не будут запирать. Роман Ткачук объяснил, что раньше их закрывали, поскольку у них "сделали ремонт", а также беспокоились, что бездомные устроят себе жилье у них.

Однако после трагедии в Киеве решения пересмотрели и теперь укрытия будут постоянно открытыми. Если какое-нибудь хранилище будет замкнуто, то украинцы могут обратиться на горячую линию 101 или 1551 и сообщить об этом. На место вызова прибудут спасатели и сорву замок.

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