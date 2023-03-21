Такой ценой борется за победу, – в ВСУ поделились шокирующими кадрами спасения воинов

Каждый день на фронте украинские бойцы получают ранения, защищая нашу страну от оккупантов. Собственно, в Сухопутных войсках Вооруженных Сил показали кадры, как оказывают медицинскую помощь пострадавшим на поле боя воинам.

Самым горячим участком на линии фронта остается Восток, где каждый день свои жизни и здоровье отдают украинские защитники ради того, чтобы наше государство сохранило независимость. Вместе с тем в ВСУ решили показать, какую цену мы платим за победу.

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Медики на войне – ангелы

В пресс-службе украинской армии предупредили, что не все смогут пересмотреть кадры, на которых оказывают медицинскую помощь бойцам. Кроме того, что там присутствует ненормативная лексика, на ролике можно увидеть защитников, получивших тяжелые ранения и нуждающихся в помощи.

Но все должны знать и не забывать, какой ценой борется наша Победа. Роль медиков в Вооруженных Силах сложно переоценить – это ангелы! Вы можете убедиться в этом своими глазами,

– говорится в сообщении Сухопутных войск.

Фрагмент повседневной работы медиков стабилизационного пункта, задача которых стабилизировать раненых бойцов и готовить их к эвакуации в медицинские учреждения для дальнейшего лечения, чрезвычайно трогает.

Как медики спасают воинов на передовой: смотрите видео от Сухопутных войск (18+)

Учитывая этический аспектзаблюрыл особо шокирующие кадры и приглушил ненормативную лексику. Однако просматривать ролик людям с особо чувствительной психикой не стоит.

Заметим, что на ролике можно увидеть защитников именно 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Как отметили в Сухопутных войсках, всех находящихся на этом видео военнослужащих в стабильном состоянии были доставлены в госпиталы, где медики продолжили их лечение.

Жизни и здоровью (бойцов – 24 Канал) ничего не угрожает. Молимся о скором выздоровлении. Наши медики – наши герои! Наши воины – наши герои,

– написали в ВСУ.

Какая ситуация на фронте: актуально