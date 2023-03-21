Найгарячішою ділянкою на лінії фронту залишається Схід, де щодня свої життя та здоров'я віддають українські захисники заради того, аби наша держава зберегла незалежність. Разом з тим у ЗСУ вирішили показати, яка ціну ми платимо за перемогу.

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Медики на війні – ангели

У пресслужбі української армії попередили, що не всі зможуть переглянути кадри, на яких надають медичну допомогу бійцям. Окрім того, що там присутня ненормативна лексика, на ролику можна побачити захисників, які отримали важкі поранення та потребують допомоги.

Але всі мають знати та не забувати, якою ціною виборюється наша Перемога. Роль медиків в Збройних Силах важко переоцінити – це ангели! Ви можете переконатися в цьому на власні очі,

– йдеться в повідомленні Сухопутних військ.

Фрагмент із повсякденної роботи медиків стабілізаційного пункту, чиє завдання стабілізувати поранених бійців і готувати їх до евакуації в медичні установи для подальшого лікування, надзвичайно торкає.

Зверніть увагу! З огляду з етичний аспект 24 Канал заблюрив особливо шокуючі кадри та запікав ненормативну лексику. Проте переглядати ролик людям з особливо чутливою психікою не варто.

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Зауважимо, що на ролику можна побачити захисників саме 53-ї окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха. Як зазначили в Сухопутних військах, всіх військовослужбовців, які є на цьому відео, в стабільному стані доправили до шпиталів, де медики продовжили їхнє лікування.

Життю та здоров'ю (бійців – 24 Канал) нічого не загрожує. Молимося за швидке одужання. Наші медики – наші герої! Наші воїни – наші герої,

– написали в ЗСУ.

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