Оккупанты в Херсоне устроили пыточную в подвале: людей удерживали неделями, чтобы сошли синяки
Россияне терроризируют украинцев в оккупированном Херсоне. В захваченном городе "процветал" подвал, в котором оккупанты пытали людей.
Переселенка из Херсона Анна сообщила, как работал подвал россиян в оккупированном Херсоне. Женщина рассказала историю, как оккупанты забрали ее знакомых в подвал, где пытают людей.
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Оккупанты удерживают людей в неволе по 2 – 3 недели
Она отметила, что в подвалах россияне держали людей по несколько недель и пытали. При этом захватчики кормили удерживаемых всего один раз в день.
У нас процветал подвал. Людей держали по 2 – 3 недели. Первую неделю их пытали. Дальше держали только для того, чтобы сошли синяки. Чтобы по человеку не было видно, что он был в подвале. При этом кормили только один раз в день,
– сообщила Анна жуткие детали.
Что именно россияне хотели от людей – Анна затруднилась ответить. В то же время она сказала, что на рынок не выходила с телефоном, ведь оккупанты могли остановить и проверить его.
"Если там видели что-нибудь связанное с Украиной, то отправляли в подвал", – сказала переселенка.
Женщина рассказала о своей подруге из Чернобаевки, которой приходится преодолевать 3 блокпоста, чтобы добраться в Херсон. Во время прохождения одного из блокпостов женщину чуть не забрали в подвал.
На подконтрольной Украине территории у нее (подруги – 24 канала) есть сестра. Она себе в телеграме поставила на заставку флаг Украины. Из-за этой картинки подругу чуть не забрали в подвал. Поэтому все наши друзья, с которыми мы переписывались, удалили все фото и оставили только имя, чтобы не подвергать нас опасности,
– резюмировала Анна.
ВСУ наступают на Херсон
- Украинские военные шаг за шагом освобождают от оккупантов Херсонскую область. Недавно наши воины подняли флаг Украины над Малой Сейдименухой.
- Также ежедневно на оккупированной территории Херсонской области происходит "хлопок". В частности, ночью 4 ноября россияне неудачно "покурили" в гостинице возле Олешек. Также взрывы раздавались в окрестностях Херсона.
- Что касается оккупантов, то российские элитные подразделения продолжают действовать на правом берегу Днепра. В то же время, россияне пытаются закрепляться на левом берегу.
- Следует отметить, что 3 ноября из здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России. Также жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.
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