Воровали овец и даже нижнее белье: жители Херсонщины вспомнили ужасы оккупации

Местные жители поселков в Херсонской области поделились воспоминаниями о временах, когда на их землю пришла российская армия. Они рассказали, что это время было чрезвычайно ужасным, ведь оккупанты не соблюдали никаких правил.

К примеру, они могли похитить скот, чтобы сделать из них шашлыки. Однако пока оккупанты продолжают беззаконие на левом берегу Днепра – временно.

Смотрите также Приказал взорвать Каховскую ГЭС: семья российского генерала планирует отдых в Дубае – документ

Оккупанты вели себя как дикари

Жительница Староселья Херсонской области Любовь Семененко поделилась воспоминаниями о временах оккупации. Она рассказывает, что ее 200-летний дом едва уцелел, когда рядом с ним проходили колонны российской техники.

Однако особые ужасы начались, когда украинцы начали оттеснять россиян из Херсона. В то время оккупанты делали облавы, обыски и занимались разбоем.

Позже говорили, чтобы дома не закрывали, потому что выбивают дверь, если заперто, дверь кругом была открыта, забирали, что хотели, у нас, например, забрали пять овец, съели,

– вспоминает женщина.

Тогда они вместе с мужем решили покинуть дом, один когда вернуться – увидели, что от дома ничего не осталось. Им особенно тяжело, потому что они сейчас сами. Единственный сын служит в Вооруженных Силах.

Дом другой жительницы Херсонщины, Марины из села Бобровый угол, также был поврежден в результате российского нашествия. Пока его уже отремонтировали. Оккупацию женщина вспоминает с ужасом. Говорит, захватчики тогда обнаглели настолько, что просили шампуры, чтобы жарить шашлык из украденного скота.

Пришли, забрали, погрузили, зарезали и приходят к нам к дедушке – "дедушка у вас есть шампура на шашлыки",

– рассказывает Марина.

Когда россияне бежали, остались только самые голые стены – оккупанты тачками вывозили со дворов награбленное. Женщина вспоминает, что те гребли все, что видели – даже стиранное белье.

Оккупанты на левом берегу ненадолго