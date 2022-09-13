В Мариуполе взорвали вражеский патруль: Андрющенко рассказал о символе сопротивления
Мариупольское подполье продолжает организовывать акции против российской оккупации города. Во время одной из них вражеский патруль подорвался на растяжке, когда хотел догнать ее участников.
Пока еще живых оккупантов отправили в один из донецких госпиталей. Об этом 24 каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Советник мэра отметил, что в Кальмиусском районе проукраинские активисты рисовали букву "ї", как знак сопротивления против российской оккупации.
Был такой местный замысел – поставили "растяжку". Когда они рисовали, то кто-то "сдал" их "полицейскому патрулю", который начал за ними бежать и попал на ту "растяжку". В итоге – трех человек из "деэнеровской полиции" повезли в госпиталь в Донецк. Они, к сожалению, живы. Наши ребята скрылись. Их, конечно же, не нашли,
– объяснил Андрющенко.
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По его словам, подпольщики сейчас находятся в безопасности.
"Это пример "убийственной силы" украинского языка в Мариуполе, который понемногу поднимает голову. Поэтому действительно буква "ї" стала символом мариупольского сопротивления и несгибаемости. Когда мы вернемся в город, мы что-то сделаем с этим, чтобы зафиксировать это для потомков", – добавил чиновник.
Он указал, что вражеская администрация проводила отдельные контрпартизанские мероприятия, осматривая личные вещи у людей, ища мел, краску и маркеры.
Ситуация в Мариуполе: последние новости
- Ситуация с фильтрацией граждан в Мариуполе остается напряженной. Оккупанты очень боятся партизан, поэтому начали так называемую "вторую волну" проверок.
- Горожане продолжают напоминать оккупантам о том, что Мариуполь – это Украина. В частности, сопротивление можно увидеть даже в общественном транспорте – там включили патриотический ролик, в котором развевается наш флаг и фигурирует государственная символика.
- Недавно в городе заметили нарисованные буквы "Ї". Как выяснилось, это стало символом сопротивления города. Российские захватчики в истерике бегают по городу и пытаются зарисовывать символы.
- Мариупольцы не устают выражать свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями. К примеру, они еще раз вывесили флаг Украины.
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