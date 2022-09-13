Поки ще живих окупантів відправили до одного з донецьких шпиталів. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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Радник мера зазначив, що у Кальміуському районі проукраїнські активісти малювали літеру "ї", як знак спротиву проти російської окупації.

Був такий місцевий задум – поставили "розтяжку". Коли вони малювали, то хтось "здав" їх "поліцейському патрулю", який почав за ними бігти й потрапив на ту "розтяжку". У підсумку – трьох людей з "деенерівської поліції" повезли у шпиталь до Донецька. Вони, на жаль, живі. Наші хлопці втекли. Їх, звичайно ж, не знайшли,

– пояснив Андрющенко.

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За його словами, підпільники зараз перебувають у безпеці.

"Це приклад "вбивчої сили" української мови у Маріуполі, яка потроху підіймає голову. Тому справді, літера "ї" стала символом маріупольського спротиву та незламності. Коли ми повернемось до міста, ми щось зробимо з цим, щоб зафіксувати це для нащадків", – додав чиновник.

Він вказав, що ворожа адміністрація проводила окремі контрпартизанські заходи, оглядаючи особисті речі у людей, шукаючи крейду, фарбу та маркери.

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Ситуація з "фільтрацією" громадян у Маріуполі залишається напруженою. Окупанти дуже бояться партизанів, тому розпочали так звану "другу хвилю" перевірок.

Містяни продовжують нагадувати окупантам про те, що Маріуполь – це Україна. Зокрема, спротив можна побачити навіть у громадському транспорті – там увімкнули патріотичний ролик, у якому майорить наш прапор та фігурує державна символіка.

Нещодавно у місті помітили намальовані літери "Ї". Як виявилось, це стало символом спротиву міста. російські загарбники в істериці бігають містом та намагаються замальовувати символи.

Маріупольці не втомлюються висловлювати своє обурення окупантами, хоч і ризикують власними життями. До прикладу, вони вкотре вивісили прапор України.

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