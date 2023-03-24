Россияне воруют "сувениры" и везут в Джанкой: херсонский активист о жизни Новой Каховки

Оккупанты не изменяют своим традициям и уверенно конфисковывают имущество украинцев на Левом берегу Днепра. Они несколько расслабились и уверены, что находятся в безопасности.

Об этом 24 Каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. По его словам, в населенных пунктах, где оккупанты расположили свои позиции, ведется прицельный контроль действий гражданских.

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Россияне деградируют

Владимир Молчанов сообщил, что на временно оккупированной части Херсона постоянно происходят ротации россиян. Их опрокидывают на восточное направление, где значительно не хватает личного состава для противостояния с ВСУ.

"Большая часть войск, стоящих здесь, на Левой стороне, не занята непосредственно в процессах войны, то есть они не совершают обстрелы из артиллерии, минометов, не выполняют наблюдение или управление дронами", – пояснил он.

По его словам, оккупанты здесь "морально разлагаются". Конечно, не обходится без традиционного мародерства. Зато есть достижения – на Левом берегу русские солдаты уже не воруют еду.

Что вывозят из Херсона оккупанты

Херсонский активист рассказал, что в поле внимания окупантов – заселение в заброшенные дома местных жителей в прибрежных населенных пунктах.

"Они их отыскивают с помощью местных коллаборантов, часто просто стучат в дверь, если не открывают, то ломают их", – пояснил он и добавил, что нередко людей из собственных домов россияне просто насильно выгоняли, прикрываясь "эвакуацией".

Молчанов сосредоточил внимание на том, что с пустыми руками дома, конечно, россияне не покидают.

Убирают с собой на память такие сувенирчики: бойлеры, стиральные машинки. То есть то, что люди, конечно, когда уезжают, тем более если это принудительный вывоз, то с собой не забирают,

– подчеркнул он.

По его словам, россияне очень понравились украинская посуда, настенные часы и ковры.

"Все, что можно себе представить, даже батареи отопления, все это везется в Джанкой на железнодорожную станцию, недавно подвергшуюся нашим атакам. Там уже барахолка такая в Джанкое существует, где они все это продают", – пояснил он.

Также россияне буквально охотятся за алкоголем, чему можно и не удивляться.

Херсонский активист отметил, что мародерство на Левом берегу не такое стихийное по сравнению с ситуацией, которая была на Правом берегу Херсонщины.

Где прячутся оккупанты

Владимир Молчанов сообщил, что основная часть русских военных замаскировалась в лесах.

"Чем больше, у них там противовоздушная оборона, в частности, ближнего действия против дронов. Они там совершенно полностью вокруг себя заменяли все – поэтому опасности там не испытывают", – рассказал он.

По его словам, на Левом берегу или вблизи него стоит около 8 тысяч российских солдат, дислоцирующихся преимущественно в жилых многоквартирных домах или частном секторе в Новой Каховке, Олешках, Новой Пристани.

Россияне могут, как ни странно, пострадать от собственного "дружественного" огня, потому что русские артиллеристы постепенно подвергают уже оккупированные ими территории своим обстрелам. Особенно сейчас страдают Олешки, меньше Голая Пристань и Каховка,

– добавил он.

Активист объяснил, что, вероятно, таким образом оккупанты хотят побуждать людей уезжать.

Украинцы даже в оккупации не сдаются

Мовчанов сосредоточил внимание, что россияне несколько придирчиво относятся к местному населению, потому что каждого подозревают в сотрудничестве с ВСУ.

Если увидят гражданского рядом со своими позициями, то могут просто по нему стрелять или тщательно проверять его документы и мобильный телефон,

– объяснил он.

Также активист рассказал, что украинцы научились обманывать россиян и играть по их правилам. Оккупанты принудительно выселяют из жилищ тех украинцев, у которых нет соответствующих документов на жилье.

"Любые подделки проходят, потому что русские военные не понимают украинского языка. Во-вторых, они не понимают вообще правил документооборота", – поделился он.

По его мнению, россияне все еще пытаются распространить свое влияние на временно оккупированных территориях.

"Выдают на постоянной основе российские разные пенсии, социальные пособия", – отметил он.

Активист объяснил, что деньги завозятся наличными в режиме так называемого мобильного социального офиса. Иногда приезжают врачи.

Это все, на что могут рассчитывать жители обеих Каховок, Голой Пристани и Олешек. Там в значительной степени продолжает существовать гривна, несмотря на все репрессии россиян,

– подчеркнул он.

К тому же в Херсонской области российского школьного образования нет. Не уехавшие дети посещают онлайн-уроки по украинским программам. Абсолютно все жители Левого берега ждут ВСУ.

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