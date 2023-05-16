Новые нелепые правила: оккупанты запретили персоналу на ЗАЭС общаться между собой

Сотрудникам ЗАЭС запретили общаться между собой во время работы на станции. Причина такого нововведения проста – Россия так пытается скрыть количество техники и замаскировать свои огневые позиции.

На Запорожской атомной электростанции в настоящее время все еще работают 2,5 тысячи украинских атомщиков. Однако сейчас станцией руководят не они, а состоящая из оккупантов служба охраны. Перед началом каждого рабочего дня они проверяют всех рабочих, позволяя им заходить на станцию только эстакадой.

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Новые "правила" на Запорожской АЭС

Ежедневно оккупанты вводят на Запорожской АЭС новые и новые ограничения для работников, все более жесткие. Ранее россияне уже запретили атомщикам пользоваться мобильными кнопочными телефонами на рабочих местах, но теперь работникам станции нельзя даже общаться между собой при исполнении обязанностей.

Под строгим табу и любые перемещения по территории ЗАЭС, кроме тех, которые местные "полицаи" четко определили. Выходить не только за пределы станции, но и прямо на улицу – строго запрещено,

– сообщили в "Энергоатоме".

Теперь во время работы работники должны все время смотреть вперед, даже простой взгляд в сторону – строго запрещен.

Все эти жесткие правила созданы для того, чтобы Россия могла как можно дольше скрывать, что превращает самый большой в Украине и Европе атомный объект в военную базу.

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