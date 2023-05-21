Молоток, спиннинг и поломанная болгарка: оккупант жалуется на "помощь" от "Единой России"

Российским оккупантам уже даже не намекают, а прямо доказывают, что они никому не нужны. Так, солдатам страны-агрессорки направили помощь от партии "Единая Россия".

Предоставленное оккупантам "добро", мягко говоря, не пригодно для использования на войне. Соответствующее видео было опубликовано в российских телеграмм-каналах, передает 24 Канал.

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"Распаковка" от оккупанта

Россиянин на видео показывает коробку с разным хламом, посланным от партии "Единая Россия". Оккупант, в частности, демонстрирует дрель без насадок, старый молоток, спиннинг, поломанную болгарку и даже детский кинжал.

Вот это полезная вещь (молоток – 24 Канал). Эта вещь нам однозначно понадобится, когда мы доберемся до тех, кто нам это прислал,

– говорит русский солдат.

Оккупант показывает помощь от "Единой России": смотрите видео

Затем оккупант обратился к подписчикам и всем "благотворителям", помогающим русской армии.

"Дорогие друзья, если вы хотите нам и дальше отсылать х*рню по остаточному принципу, то присылайте лучше гвозди или деньги, чтобы ребята хотя бы оделись", – сказал россиянин.

Кстати, "Единой России" уже скоро не придется позориться, ведь отсылать помощь будет некому.

Актуальные потери врага

С начала полномасштабного вторжения русская армия сократилась на 203 160 человек. Так, только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 730 захватчиков.

Помимо человеческого ресурса, российские террористы лишились также огромного количества техники. С 24 февраля 2022 года украинские бойцы ликвидировали: