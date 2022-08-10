У оккупантов проблемы на Донбассе, – воинкор объяснил, почему путин просил у Ирана беспилотники

Иран предоставил россии БПЛА, которые та просила. Скорее всего, речь идет об иранских Shahed 129, потому что они наиболее удачный тип беспилотников, производимых в Иране.

Такое мнение 24 каналу высказал военный корреспондент The Kyiv Independent Илья Пономаренко. По его словам, россия могла получить около 50 БПЛА.

К теме Иран обещает не давать россии свой спутник для шпионства за Украиной

У оккупантов проблемы с беспилотниками

У россиян на Донбассе проблемы с нишей средних беспилотников, которые они применяют,

– объяснил военный корреспондент.

Илья Пономаренко отметил, что у россиян достаточно легких БПЛА типа Орлан-10. Они дешевы и просты в разработке, но используются преимущественно только для разведки.

Он подчеркнул, что хотя у россиян и проблемы с беспилотниками среднего класса, они будут пытаться решить этот вопрос и заполнить нишу.

Корреспондент отметил, если Иран предоставил россии беспилотники Shahed 129, это может создать проблемы Вооруженным Силам Украины. Хотя эти системы не самые современные, они все равно имеют неплохие технические характеристики.

Илья Пономаренко об иранских беспилотниках для россии: смотрите видео

Не пропустите Война не закончится ни до конца осени, ни до конца зимы: каким будет путь к победе Украины

Каким оружием ВСУ уничтожают врага

Помогают на фронте остановить российских оккупантов польские самоходные пушки AHS Krab. Благодаря им украинские защитники уничтожают склады с боеприпасами и топливом оккупантов, логистические центры, опорные пункты, технику и живую силу.

Не только оружие западных партнеров эффективно ликвидирует россиян. Вооруженные Силы творят настоящие чудеса с помощью украинского противотанкового ракетного комплекса "Стугна". С его помощью наши воины смогли дважды уничтожить русские вертолеты Ка-52. Еще никто никогда не сбивал вертолеты в воздухе с помощью противотанкового ракетного комплекса.

Украина получила мощную военную помощь от США. В понедельник, 8 августа, в Вашингтоне объявили о новом пакете помощи Украине, включающем противорадиолокационные ракеты. Однако в США не раскрыли, какое количество ракет предоставили Украине.

Также в пакет помощи вошли дополнительные боеприпасы для HIMARS и NASAMS, противотанковые системы AT4, Javelin, боевые машины пехоты, подрывное оборудование и многое другое.

Вам будет интересно – ВСУ уничтожили 9 российских самолетов: смотрите видео