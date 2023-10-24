Оккупантам постоянно что-то мерещится, чувствуют себя в Украине, – Гуменюк о взрывах в Крыму
Оккупанты в Крыму жаловались на "подводную атаку диверсионных сил". Российским военным следует учитывать, что они находятся на оккупированных территориях, поэтому там могут быть боевые действия.
Так в эфире телемарафона прокомментировала взрывы во временно оккупированном Севастополе руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что захватчикам на украинских территориях не будет покоя, передает 24 Канал.
Смотрите также Не слышал, потому что был в бункере: в Севастополе раздавались взрывы, но опять "ничего не произошло"
"Крым – это Украина и там ведутся боевые действия"
Гуменюк пояснила, что одна из главных задач ВСУ – максимально уничтожить потенциал врага. Она отметила, что все то, что враг может использовать против Украины, может стать мишенью.
Им (оккупантам – 24 Канал) постоянно что-то кажется, они чувствуют себя в Украине все глубже и глубже, понимая, что мы боремся за свои территории, и что Крым – это Украина и там ведутся боевые действия. Даже тогда, когда им кажется, что там достаточно спокойно и их "пе-ве-о" работает,
– заявила Гуменюк.
ВСУ проанализировали, что вчера (23 октября – 24 Канал) враг вывел на боевое дежурство 2 фрегата-ракетоносителя, которые снаряжены 16 "Калибрами". Гуменюк заявила, что такими действиями враг пытается развивать определенную обстановку в Черном море, поэтому Силы обороны должны реагировать на такие маневры.
"Пока итоги подводить рано, но я думаю, что результаты всех порадуют", – заинтриговала Гуменюк.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Ежедневно во временно оккупированном Крыму заявляют о взрывах. Так, вечером 22 октября россияне жаловались на якобы "ракетную атаку" во временно оккупированном Севастополе. Мощные взрывы раздавались в районе Казачьей бухты, местные жители также публиковали кадры с ними. Впрочем, оккупационные власти "не заметили" в этом ничего удивительного, поэтому не комментировали события.
- "Тревожно" было на полуострове и 18 октября. Сначала взрывы прогремели утром возле Севастополя. Оккупанты заявили о якобы атаке беспилотников, но традиционно российское "пе-ве-о" якобы "все ликвидировало".
- В тот же день, 18 октября, взрывы снова прогремели в Крыму. На этот раз вблизи населенного пункта Сахарная Головка возле Севастополя. Россияне заявили об "атаке" дронами и ракетами. По сети активно распространялись кадры с дымом после взрыва, впрочем, оккупационные власти неохотно комментировали инцидент. Впоследствии стало известно, что в Сахарной Головке расположена база ракетного и минно-торпедного вооружения 758 центра Черноморского флота оккупантов.