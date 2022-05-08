Оккупанты 8 мая били по Харьковщине: четыре человека погибли

Российские войска обстреляли несколько населённых пунктов в Богодуховском районе Харьковской области. Под огнем оказались села Калиново и Лозовая, а также город Богодухов. Есть жертвы и раненые.

В результате обстрела в Богодухове получили ранения сразу трое местных жителей. К сожалению, 48-летняя женщина погибла.

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Враги обстреляли сразу 3 населенных пункта Богодуховщины

Также в городе повреждены снарядами и жилые дома. В Лозовой тоже есть жертва преступных действий россиян. От полученных ран скончалась 41-летняя женщина.

Обстреляли войска захватчиков и деревню Калиново. Не удалось спасти двоих мужчин. Оккупанты повредили десятки домов, еще с десяток – разрушены полностью.

Прокуратура начала уголовное производство

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по двум уголовным производствам. Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством.

Смотрите фото из обстрелянного врагом Богодуховского района:

За предыдущие сутки вражеские обстрелы тоже унесли жизни жителей Харьковщины

Отметим, что 7 мая вражеские обстрелы тоже унесли жизни гражданских жителей Харьковщины. В самом Харькове, сообщил глава ОВА Олег Синегубов, получили ранения 4 человека. Погибли 2 человека – в Чугуевском и Золочевском районах.

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Накануне оккупанты тоже обстреливали Богодухов. Загорелись жилые дома и автомобили.

Из-за вражеских обстрелов был уничтожен литературно-мемориальный музей Григория Сковороды. Снаряд попал прямо в крышу здания.

6 мая захватчики в упор обстреляли колонну автомобилей возле Старого Салтова. Люди пытались выехать из Волчанска, 4 человека сгорели. В транспортных средствах были только гражданские.

Несмотря на то, что количество обстрелов самого Харькова несколько уменьшилось, власти призывают местных жителей быть осторожными. Особенно это касается 9 мая.

Еще в начале мая руководство области приняло решение сменить время комендантского часа. Он начинается в 21:00 и продолжается до 6:00. Запрещается пользоваться транспортом или ходить пешком. Следует оставаться дома, а при необходимости сразу переходить в укрытие.

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