Враг ударил по одному из районов Харькова: из-под завалов спасли женщину
Источник:Игорь Терехов
1 июня российские террористы обстреляли Харьков. Предварительно, в городе прогремели по меньшей мере два мощных взрыва.
Мэр города Игорь Терехов сообщил, что попадание зафиксировано в Индустриальном районе Харькова. Жителей города и области призывают находиться в укрытиях.
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Сирены завыли уже после взрывов
Около 14:00 в Харькове прогремели мощные взрывы. Как оказалось, воздушную тревогу объявили уже после этого.
Глава ОВА Олег Синегубов отметил, что оккупанты наносят удары. В настоящее время вся информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Уже в 14:13 Терехов уточнил, что в Индустриальном районе было два попадания. Все соответствующие службы отправились на место происшествия.
В 14:41 стало известно, что в результате ударов по промышленному объекту в Индустриальном районе Харькова пострадала женщина 63 года. По предварительной информации, пострадавшая в госпитализации не нуждается.
Россия в очередной раз обстреляла столицу: коротко
- В День защиты детей, 1 июня, оккупанты обстреляли Киев баллистическими ракетами. Как известно, на столицу летели 10 ракет: 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатых ракеты "Искандер-К". Ракеты были выпущены с территории Брянской области.
- К счастью, украинская ПВО уничтожила все воздушные цели, однако падение обломков привели к трагическим последствиям.
- Так, несколько обломков вражеской ракеты упали на детскую поликлинику и соседние дома. В то время люди как раз пытались зайти в укрытие больницы. На месте погибли 3 человека, 10 были ранены. Среди жертв – ребенок 2012 года рождения.