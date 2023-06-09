Напуганы стремительным потоком, – Гуменюк рассказала о действиях россиян на Кинбурнской косе

После подрыва Каховской ГЭС 6 июня стало известно, что вода из водохранилища может достичь Кинбурнской косы. Ситуация близка к критичной, поэтому оккупанты эвакуируются вертолетами.

Об этом 24 Каналу рассказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Наталья Гуменюк. Она утверждает, что россияне напуганы последствиями катастрофы и продолжают покидать свои позиции.

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Типичная тактика россиян

На Кинбурнской косе – небольшое притопление дорог. Это действительно усложняет логистику, но пока, по словам Гуменюк, об отделении косы от материка речь не идет.

Обратите внимание! Вчера появились сообщения о том, что вода затопила основную дорогу, соединявшую Кинбурнскую косу с материком

Тем не менее, оккупанты убегают и пытаются использовать в том числе вертолеты. Это типичная для них тактика: оставлять позиции на Кинбурне и затем прибегать к обстрелам.

"Сейчас же россияне напуганы стремительным потоком, который пришел в Днепро-Бугский лиман после подрыва Каховской ГЭС. Вода прибывает вместе с мусором и минами, которые прежде враг установил на левом берегу", – рассказала представительница Сил обороны.

Последствия подрыва Каховской ГЭС